Maria del Mar Bonet i Joan Isaac actuaran al concert solidari del SOM

El Solsonès Obert al Món (SOM) posa a la venda les entrades anticipades per al seu concert solidari. Enguany, la cantant i compositora Maria del Mar Bonet i el també compositor i intèrpret Joan Isaac actuaran el 2 de setembre a les set de la tarda a la plaça Sant Joan de Solsona. Els dos artistes seran acompanyats dels pianistes Dani Espasa i Antoni Olaf Sabater.

L'entitat solsonina presenta el recital com a «cinquanta anys d'escenaris i una antologia de cançons per als vint anys de Solsonès Obert al Món». La recaptació de l'esdeveniment anirà cap a la plataforma Stop Mare Mortum, que treballa pels drets dels refugiats, en «un món basat en el respecte pels drets humans, en la igualtat d'oportunitats i en el diàleg per resoldre conflictes».