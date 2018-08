«Les dones del món rural hem de tenir cada vegada més visibilitat i més poder decisori»

El grup de pageses i ramaderes de Catalunya, amb presència a les xarxes socials, vol tenir cada vegada més veu al sector

Montse Cardona és una de les impulsores del Grup de Dones del Món Rural, que preveu constituir-se com a associació el proper mes de setembre. Es tracta, principalment, de ramaderes i pageses que tenen l'objectiu comú de fer visible la seva feina. A més, els seus reptes són tenir cada vegada més veu i assolir la igualtat d'oportunitats al sector. De les deu dones que coordinen les activitats del grup, Cardona és de les que s'encarrega de dinamitzar el compte d'Instagram @donesmonrural, on mostren les experiències de cada una de les membres del grup. Cardona es va incorporar completament a les activitats agràries de casa seva als 25 anys.



Com us definiu? Quins són els objectius com a associació?

Com a políticament i sindicalment independents. Volem incidir en les polítiques del departament d'Agricultura, volem estar presents en les diverses taules sectorials per tal de professionalitzar l'activitat agrària, empoderar les dones que hi formem part i dona-nos visualització, ja que el nostre paper al món rural és molt desconegut, i important. Ara, moltes dones pageses i ramaderes estem donades d'alta a la seguretat social, per exemple, però encara n'hi ha que no. I, anys enrere, la majoria eren com si no existissin. I les seves activitats a les cases de pagès o a les granges, moltes vegades, són les que donaven per viure. Eren vistes com a activitats complementàries, però eren vitals. Per exemple, ocupar-se de l'hort o de les gallines. Un dels propers passos per tenir més veu és el de constituir-nos com a associació. Fa setmanes vam reunir-nos amb la consellera Teresa Jordà i ens va animar a continuar.

Com van ser els inicis del Grup de Dones del Món Rural?

Tot va començar a l'Alt Empordà, amb la directora de l'Escola Agrària, Teresa Colell, i Eva Tor-rentà com a dues de les impulsores principals. L'any 2008 van ajuntar un grup de dones relacionades amb el sector agrari i se les van emportar al País Vasc, per veure diverses experiències d'associacionisme i de productores d'aquelles terres.

I com va arribar el moviment al Solsonès?

Carme Solà, anterior directora de l'Escola Agrària del Solsonès, va voler formar part de l'expansió del moviment arreu de Catalunya. També ho propiciava que es fessin habitualment viatges de tres dies per intercanviar experiències. El grup va visitar el Ripollès, l'Alt Empordà i fins i tot Menorca, on vam veure l'experiència de la cooperativa Farmers&Co. A més d'aprendre dels projectes que visitem, també creem sinèergies entre nosaltres i aprenem les unes de les altres. L'any 2015, una de les visites va ser aquí, al Solsonès. En aquell moment ja erem desenes de dones i vam fer un grup de Whats-App.

Quan vau decidir mostrar-vos i explicar-vos a les xarxes?

A l'hora de posar la foto de perfil del grup de WhatsApp vam crear un logo, i a partir d'aquí vam començar a engrescar-nos. Una de les membres, Laura Casanova, de la Cerdanya, ens va ensenyar un munt sobre comunicació i les xarxes socials, perquè ella ja tenia experiència portant el seu perfil d'Instagram @candyliving. A la seva casa de turisme rural, la Masia Escrigas, vam portar a terme un taller de comunicació i imatge. Els cursos que hem anat desenvolupant barregen diversos àmbits, no només l'agricultura i la ramaderia. També es completen amb el coaching, per exemple.

Quantes dones sou al grup i què s'ha de fer per entrar-hi?

Som unes 170. Per entrar-hi, s'ha d'enviar un correu a donesmonrural@gmail.com i indicar el número de telèfon. Ja dins del grup, s'ha d'escriure una petita presentació. A les xarxes socials anem presentant cada membre. Durant la primavera, època de naixements tant de plantes com d'animals, també vam fer publicacions relacionades, a més de presentar productes, serveis o visites de les productores del grup. Tot el que expliquem ho enllacem amb Twitter i Facebook, les altres xarxes on estem actives. I properament crearem un blog.