L'Ajuntament manté l'espai per a persones amb mobilitat reduïda per veure els ballets

Amb el lema «Una festa major per a tothom!», l'Ajuntament de Solsona reservarà un espai a la plaça Major perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin assistir als ballets tradicionals, un dels actes centrals de la celebració, que comencen a quarts d'una del migdia. Enguany, l'entarimat estarà disponible per a aquest col·lectiu el proper diumenge 9 de setembre.

El consistori informa que les persones que vulguin acollir-se a aquesta opció han de fer la reserva a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) municipal i tenen de marge fins al dimarts 4 de setembre. Com cada any, l'Ajuntament de Solsona ofereix un màxim de vuit places. La Creu Roja del Solsonès i els seus voluntaris col·laboren amb l'ens municipal per tal que els usuaris puguin accedir a l'espai, situat a la plaça Major.

Es tracta del cinquè any que l'Ajuntament ofereix aquesta possibilitat per tal de fer més accessible una de les cites més populars de la festa major, que enguany començarà oficialment el divendres 7 de setembre.