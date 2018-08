Solsona posa formigó en camins exposats a riuades

El desbordament del riu Negre divendres passat va arrencar el paviment asfàltic al camí de la ribera, a l'altura del pont de Cal Sotaterra. L'Ajuntament de Solsona, tenint en compte que aquest camí es pot veure afectat per les crescudes sobtades del petit riu, ha decidit dur a terme una actuació per intentar que l'acció de l'aigua no s'endugui la capa de rodolament: posar formigó en les zones més afectades. En aquest cas, s'ha intervingut en una zona de 80 metres quadrats i l'obra l'ha dut a terme aquesta mateixa setmana la brigada municipal.

Dimarts, l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, la regidora d'Urbanisme, Rosó Barrera, i el cap de la brigada, Jaume Núñez, van visitar l'indret afectat i van donar el vistiplau a la intervenció.

David Rodríguez ha explicat que el canvi de ferm es fa perquè les crescudes del riu «no s'emportin l'asfalt». Fer camins formigonats és una solució de millor resultat que l'asfalt pel que fa a la durabilitat, però és molt més car i més lent que aplicar reg asfàltic. Per això, les reformes amb formigó només són puntuals.

Camí de la ribera del riu Negre



L'Ajuntament solsoní ha portat a terme diverses actuacions de millora de tot el camí de ribera que voreja el riu Negre i el barranc de Pallarès. Són camins transitats que formen part del nucli de Solsona. Els trams millorats són: des de darrere de l'oficina de Correus fins al barri de la Cabana d'en Geli, i des del pont de Cal Sotaterra fins al camí de la Creu Blanca, passant també pel carrer de les Vinyes.