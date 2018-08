El pla especial de l'abocador avança amb l'acord entre el Consell i Clariana

El Consell Comarcal del Solsonès ha aprovat per unanimitat en el ple extraordinari del mes d'agost el conveni amb Clariana de Cardener, en el qual es dona permís a l'ens comarcal per tal que faci la tramitació del pla especial de l'abocador comarcal.

L'alcalde de Clariana, Francesc Rovira, va explicar a Regió7 que el consistori clarianenc dona permís perquè el Consell faci la tramitació. La presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, va dir que com Clariana no té els serveis tècnics per poder fer-ho, el procés es portarà a terme des del Consell.

Alarcón va voler donar importància al fet que l'ens comarcal hagi passat a gestionar l'abocador comarcal. «L'empresa privada cerca el benefici econòmic i des del Consell Comarcal estem buscant el benefici ecològic», explica la presidenta de l'ens.

El conseller comarcal de Medi Ambient Albert Bajona va esmentar que la idea és anar reduïnt les tones de material que arriben a l'abocador any rere any. «Amb la mitjana de més de 12.000 tones anuals que rebia l'equipament els darrers anys, no duraria pas tot el que està previst i se n'hauria de construir un altre», diu Bajona, qui afegeix que «estem canviant la manera de fer».

Sara Alarcón va comentar que el canvi «ha estat important, perquè abans el Consell vivia sobretot del que li donava l'abocador. Per tant, hem hagut de deixar de ser econòmicament independents de l'abocador».

El dipòsit controlat de residus no perillosos de Clariana de Cardener dona servei a un total de 15 municipis del Solsonès i també a Cardona. L'equipament disposa d'una zona on se situen tots els edificis i instal·lacions necessàries per tractar les deixalles i una àrea que conté el vas on aquests residus són abocats.



Gestió pública

El responsable del Centre de Tractament de Residus del Solsonès és el Consell Comarcal, i l'empresa que el gestionava completament era la UTE Solsonès Net. A partir de l'any 2018, l'ens comarcal ha passat a gestionar la part del dipòsit o vas de l'abocador per intentar reduir els materials que hi arriben.

Dels tres elements de què consta la planta, l'ens comarcal en controla un, perquè el contracte amb l'empresa ha finalitzat aquest any «i perquè volem que s'acabi fent inviable la construcció d'un abocador nou», segons el conseller Albert Bajona. El centre es va programar, inicialment, perquè tingués una vida útil de trenta-cinc anys.