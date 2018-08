La catedral fa una crida per restaurar l'orgue

El degà de la catedral de Solsona, Lluís Grifell, ha engegat un moviment que té com a objectiu restaurar l'orgue de l'església. L'instrument fou construït per «Gaietà Vilardebó, l'orguener català més important del segle XIX», segons informa Grifell, que va aprofitar el concert de l'organista Johannes Geffert del 12 d'agost per repartir uns fullets amb la pregunta «I si ens animéssim a restaurar aquest instrument per recuperar el seu valor històric i musical?».

Mossèn Lluís Grifell té l'experiència de la restauració de l'orgue de l'església de Sant Llorenç de Morunys. Tot i així, l'instrument de la catedral de Solsona té unes «grans dimensions, segurament es necessiten molts diners», explica Josep Maria Tripiana, organista de la catedral en les solemnitats de l'any. Tripiana afegeix que si «es pogués sentir en tota la seva esplendor, seria meravellós».



Valor històric

El Bisbat de Solsona vol implicar la societat i l'administració pública en la restauració de l'instrument. Per assolir-ho, està començant a buscar el suport tant d'institucions com d'empreses públiques i privades, així com de persones a títol individual que també s'hi vulguin afegir. «Aquest orgue està catalogat com dels millors de Catalunya, pel seu valor històric i monumental», explica l'organista Josep Maria Tripiana.

Jordi Xandri, organista titular de la capella de la Mare de Déu del Claustre de la catedral, diu que actualment «hi ha algunes notes de l'orgue que fallen. A més, les afinacions dels darrers anys, que s'han portat a terme els dies previs als concerts de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS), no duren gaire a causa de l'estat de l'instrument».

La darrera afinació la va dur a terme Albert Blancafort, i la de l'any passat, «una organista alemanya», continua Xandri. Josep Maria Tripiana explica que en vàries ocasions persones relacionades amb el món musical que valoren històricament i musicalment l'instrument en realitzen millores «de manera desinteressada, per amor a l'art. Abans feia un so distorsoniat, i ara és més esplendorós. Tanmateix, es tracta d'un orgue que tindria moltíssimes més possibilitats sonores si es restaurés».



Tubs i teclats

L'organista solsoní Jordi Xandri va estudiar orgue al conservatori de Terrassa. Li van regalar un acordió de petit, i als quinze anys ja va començar a tocar l'orgue i apassionar-se pels orgues i pels harmòniums, d'aparença similar però de dimensió més petita i sense tubs. «L'orgue no és un instrument que puguis tenir a casa», explica, mentre diu que el de la catedral solsonina té més de tres mil tubs disposats en tres pisos diferents.

Per anar al pis de dalt de tot hem de pujar una escala de cargol i entrar en una espècie de cova, amb una porta de fusta petita al fons.

L'orgue hauria de ser restaurat «en la seva totalitat, tanmateix, necessita ser desmuntat peça per peça, i anar-les portant al taller de restauració», continua Xandri, mentre afirma que l'orgue necessita desmuntar-se «tot i tornar-se a muntar tot per aconseguir-ne una bona restauració. S'ha de fer tot el conjunt».

Segons Josep Maria Tripiana, «amb el piano es pressionen més les tecles, l'orgue és completament diferent. Si hagués de definir què és tocar un orgue amb un adjectiu, diria sublim». Xandri afegeix que el de la catedral disposa de tres teclats, i que cada teclat té els seus registres. «En total uns quaranta-cinc registres, alguns de més suaus, per acompanyar una veu per exemple, i d'altres de més forts, per acompanyar un grup de veus», explica Xandri mentre va provant les diverses melodies.