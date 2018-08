De la família solsonina Bordons passà a Gaietà Vilardebó, orguener més important del segle XIX

L'orgue va ser construït per Gaietà Vilardebó, l'orguener català més important del segle XIX, segons informen documents de l'Arxiu Musical de la catedral de Solsona. A més, Vilardebó va aprofitar materials barrocs d'orgues anteriors construïts per la família orguenera solsonina Bordons. Les peces més antigues de l'instrument daten del segle XVI, d'un orgue fet per Josep Bordons al voltant de l'any 1570. L'any 1853 l'ogue va passar per les mans de Gaietà Vilardebó, i l'any 1885 hi va intervenir l'orguener italià Juan Florenzano.

D'orgues d'aquestes característiques construïts per Vilardebó només queden el de Solsona i el de Castelló d'Empúries, tot i que aquest darrer ja té el material sonor completament nou, segons informa el Bisbat.

«El desgast de tocar de tots aquests anys, els canvis de temps, l'han anat fent malbé», explica l'organista Jordi Xandri. Les parts que estan pitjor són els tubs, ja que alguns estan «trencats, torçats, i la part de la fusta té algunes pèrdues d'aire», conclou Xandri.