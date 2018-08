Les activitats ludicoesportives de les piscines municipals, èxit de participació

Un total de 252 infants i joves d´entre 3 i 15 anys han participat aquest estiu a l´oferta d´activitats ludicoesportives organitzades els matins a les piscines municipals de Solsona. Aquesta xifra és molt similar a la de l´any passat, en què van prendre-hi part cinc usuaris més. Divendres passat, un centenar de nens i nenes van celebrar la festa de final d´estiu amb un matí de jocs i inflables a les mateixes instal·lacions.

La segona i la tercera setmanes de juliol han estat les més participades, amb un volum d´entre 160 i 180 infants per setmana, mentre que l´agost és el mes en què més es perceben les absències per vacances familiars. En qualsevol cas, la regidoria d´Esports es mostra satisfeta de mantenir el volum d´inscripcions de la temporada passada. Pel que fa a l´oferta d´activitats de tarda, 26 persones han participat a aiguagim i 18 als cursos de natació per a adults. D´altra banda, quant als abonaments de temporada, se n´han venut 219, nou més que l´estiu passat, mentre que 74 usuaris han optat pels abonaments de 10 entrades, que representen 31 menys.

Els matins les activitats de les piscines han consistit, com sempre, en exercicis i jocs multiesportius a les diferents instal·lacions municipals, sortides a exposicions, parcs i altres indrets del municipi, manualitats i cursets de natació infantil. Temàticament, aquest estiu cada setmana s´ha treballat en els continguts relatius als apartats propis d´un diari.