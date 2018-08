250 infants de Solsona participen a les activitats de les piscines municipals

Un total de 252 infants i joves d'entre 3 i 15 anys han participat aquest estiu a l'oferta d'activitats ludicoesportives organitzades els matins a les piscines municipals de Solsona. La xifra és molt similar a la de l'any passat, en què van prendre-hi part cinc usuaris més. Divendres passat, un centenar de nens i nenes van celebrar la festa de final d'estiu amb de jocs i inflables a les mateixes instal·lacions.

La segona i la tercera setmanes de juliol han estat les més participades, amb un volum d'entre 160 i 180 infants per setmana, mentre que l'agost és el mes en què més es perceben les absències per vacances familiars. La regidoria d'Esports es mostra satisfeta de mantenir el volum d'inscripcions de la temporada passada. Pel que fa a l'oferta d'activitats de tarda, 26 persones han participat a l'aiguagim i 18 als cursos de natació per a adults. Tenint en compte els abonaments de temporada, l'equipament n'ha venut 219, nou més que l'estiu passat.