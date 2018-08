Solsona es prepara per la caminada popular al Vinyet

Aquest diumenge 2 de setembre a les vuit del matí tindrà lloc la vint-i-unena Caminada popular al Vinyet de Solsona, una de les cites clàssiques prèvies a la Festa Major, que s´enceta oficialment el dia 7. L´itinerari llarg, com és habitual, recorrerà les quatre capelles de l´àmbit rural solsoní, començant per Sant Pere Màrtir i continuant per Sant Bernat, on s´esmorzarà, Santa Llúcia i Sant Honorat, abans de tornar al mateix punt de sortida, que serà la plaça del Camp.

Aquest recorregut, que discorre per camins i corriols en la gran major part, té una distància de 17,4 quilòmetres, al llarg dels quals els caminants podran gaudir del mosaic agroforestal de la Solsona més paisatgística. El tram comprès entre el parc de la Mare de la Font i Sant Bernat, passant per les costes del Castellvell, és un dels més interessants.

També hi ha l´opció d´escurçar la caminada i fer-ne un recorregut d´11,8 quilòmetres. En aquest cas, els caminants es desviaran entre el segon i el tercer control, per l´estació depuradora. La Caminada popular és coorganitzada per la regidoria de Cultura i el Centre Excursionista del Solsonès i la participació és gratuïta. Com sempre, s´oferirà a tothom esmorzar, avituallaments i un obsequi en finalitzar la sortida. L´any passat hi van prendre part 190 persones.