La Festa Major de Solsona repartirà 2.115 euros en premis

Un any més per Festa Major la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Solsona convoca dos concursos, el de pintura ràpida, que arriba a la trenta-setena edició, i el de fotografia, en la seva tercera edició. Entre totes dues convocatòries es repartiran 2.115 euros. Paral·lelament, la regidoria de Promoció Econòmica i l´Agrupació de Geganters anuncien el sisè Concurs fotogràfic de la Festa Major de Solsona a Instagram, amb un premi valorat en més de 140 euros.

El concurs amb més tradició, el de pintura, es durà a terme el diumenge 9 de setembre a la tarda i el dilluns 10 al matí. Els artistes hauran de presentar-se al Punt d´Informació de la Festa Major, ubicat a l´Oficina de Turisme, on se´ls segellarà la tela. La temàtica, com cada any, serà Solsona en qualsevol aspecte, que tant pot ser el nucli antic, com els entorns i el Vinyet. Es repartirà un primer premi de 365 euros, un segon de 305 i un tercer de 245, a més de l´especial aquarel·la, de 305 euros, i el local, de 245.

Pel que fa al tercer Concurs de fotografia, que ha de centrar-se en la Festa Major, s´hi podrà participar en la categoria general i la infantil, per als menors de 14 anys. El termini de recepció de les imatges finalitzarà el 14 de setembre a l´Oficina d´Atenció Ciutadana de l´Ajuntament. El jurat, format per professionals de la fotografia i vinculats al món artístic local, valorarà la qualitat tècnica de les obres, l´originalitat i l´adequació a la temàtica. El primer premi serà de 300 euros, el segon de 200 i la millor foto infantil rebrà 150 euros.

Exposició a la biblioteca

Els premis d´ambdós concursos es lliuraran en un acte conjunt el 21 de setembre a les vuit del vespre a la sala de plens consistorial. També es podran veure tots els treballs presentats en una exposició que s´instal·larà al saló de les Homilies d´Organyà de la Biblioteca Carles Morató del 24 de setembre al 6 d´octubre. Les pintures no premiades podran ser adquirides al preu fixat pels seus autors –l´Ajuntament se´n reservarà el 20 per cent de la venda.

Per als aficionats a Instagram, el sisè concurs en aquesta plataforma requereix publicar les imatges entre el 6 i l´11 de setembre amb l´etiqueta #fmsolsona18, tot i que també es proposa contribuir a fer difusió de la festa solsonina amb les etiquetes #festamajorsolsona i #solsonaturisme. Per participar-hi cal ser major de 16 anys, tenir un perfil públic i ser seguidor dels comptes @geganters_solsona i @solsonaturisme.

El jurat, integrat per presentants municipals i de l´Agrupació de Geganters, seleccionarà les fotos finalistes, que passaran a ser valorades popularment a través d´Instagram fins al 23 de setembre. En aquest cas, es repartirà un premi valorat en més de 140 euros, consistent en un sopar per a dues persones, un drac de goma, un lot de productes artesans i alimentaris del territori, un joc memory de Solsona i el llibre 'Casserras, escultors de gegants'.