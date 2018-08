Territori de Masies commemora els 20 anys dels focs del 98 a Les Casas de Matamargó

L´Associació Territori de Masies, promou el pròxim 31 d´agost a Les Casas de Matamargó un nou acte de commemoració dels 20 anys dels focs del 1998. La cita cultural i de promoció de la producció agroalimentària del baix Solsonès, constarà, entre altres activitats, d´un sopar-degustació amb productes de proximitat dels productors i restauradors de Territori de Masies i d´un concert amb el cantautor Xavier Baró.

L´acte començarà a les 19h amb una visita a la Casa-Museu de Les Casas de Matamargó que tindrà un preu de 8€, a la vegada es podrà gaudir d´una mostra de producte de Territori de Masies i de l´exposició "Els oficis del bosc", que compta amb les il·lustracions de la il·lustradora del territori, Laura de Castellet.

Tot seguit a les 21h, es podrà gaudir d´un sopar-degustació de producte del territori, cuinats pels restaurants de Cal Paradís i de Roquerols. Podeu consultar el menú a la web territoridemasies.cat

A les 22:30h el cantautor de les terres de ponent, Xavier Baró, presentarà 'CRÒNIQUES, estampes d´un país', amb l´acordionista i multi-instrumentista Héctor Beberide. Baró va ser guardonat com a Millor Disc Folk 2015 de la Música Catalana – Premis Enderrock, en què dirigia una mirada crítica al drama social amb què convivim i posava veu als seus protagonistes.

Inscripcions i història

Per al sopar i el concert cal fer inscripció prèvia ja que les places són limitades. La inscripció es pot fer a través de la web territoridemasies.cat o trucant al 672491223. Les persones interessades tenen l´opció d´inscriure´s al sopar+concert per 20€ o tan sols el concert per un preu de 8€.

La tarda del dissabte 18 de juliol del 1998 es van declarar diversos incendis a la Catalunya Central: un d´ells a Aguilar de Segarra i un altre a Cardona. Tot i que aquests dos focus estaven separats per una vintena llarga de quilòmetres, s´acabaren fusionant donant lloc a un gran incendi de difícil control. El foc cremà durant 4 dies, assolint un front de gairebé 25 kilòmetres que va arribar a avançar a una velocitat de 4 km/h. El foc va deixar un rastre de 27.000 hectàrees calcinades i més de 250 masies afectades.

Amb la voluntat de seguir reivindicant i mantenint viva la Declaració de Matamargó, encara avui vigent en molts aspectes, l'associació Territori de Masies vol recordar uns focs que van marcar de per vida diverses generacions de persones del baix Solsonès i de les comarques veïnes. Per aquest motiu, i com afirma la Declaració, actes com aquests tenen la voluntat de preguntar "Quin projecte de món rural volem?".

Les Casas de Matamargó és una masia del S.XIV convertida en un espai cultural, on es pot conèixer a través d´una visita, com era la vida familiar d´una casa autosuficient al S.XIX. La finca era un referent a la comarca per la seva capacitat de gestionar i produir per si mateixa tots els productes necessaris per sobreviure en una masia allunyada dels principals nuclis, que eren els que disposaven dels serveis. Per poder veure representades cadascuna de les peculiaritats de l´autosuficiència, s´han adaptat i restaurat els espais originals com a sales d´exposició, delimitant les tasques que s´hi desenvolupaven en cadascuna.

L´Associació Territori de Masies neix el 2009 i es consolida el 2013 com a associació que agrupa associacions, veïns i empreses del sud del Solsonès, Castelltallat i Llanera. Neix en el marc del projecte ACTUA, promogut per la cooperativa l´ARADA SCCL, que organitza espais de debat i acció local. Actualment compta amb més d´una setantena de socis i entre els seus objectius té la promoció integral dels diferents pobles que agrupa, amb especial èmfasi en la recuperació de la memòria i cultura popular, la reivindicació de la cultura pagesa i de la vida als petits pobles.