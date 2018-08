Petjades Botàniques, rutes per donar valor a espècies vegetals amb poder colorant

Les rutes pels voltants de Solsona amb el nom de Petjades Botàniques han començat a fer descobrir aquest estiu la flora solsonina d'una manera diferent. Roser Melero, agrònoma especialitzada en plantes útils (aromàtiques, medicinals i tintòries) porta grups de persones a «identificar diverses plantes, sobretot les que serveixen per tenyir teixits».

Els participants visiten camins senzills on hi hagi molta presència de plantes, segons Melero. Per exemple, els del voltant del parc de la Mare de la Font. Llavors, visiten l'estudi tèxtil La Macarulla per estampar sobre tela o paper allò que han trobat. «Fem una infusió amb les plantes, i el líquid que queda el fem servir per tenyir», continua l'agrònoma, que va tenyir per primer cop un teixit «de ben petita, amb plantes de camamilla que hi havia a casa».

El perquè del nom



Els tallers s'emmarquen en la tasca de recuperar i donar valor a espècies vegetals de l'entorn «que hagin quedat en l'oblit», afegeix Melero. També és important que tinguin presència de tanins, els quals ajuden a fixar els tints als teixits. Les macarulles, per exemple, en tenen molts. Es tracta del nom amb què es coneixen, al Solsonès, les gales o cecidis de roure.

«Abans la tinta negra es feia amb macarulles. Es tracta d'una protecció que el roure ofereix a les larves d'una vespa», conclou Roser Melero, que també utilitza pela de ceba o d'alvocat, i tot tipus de fulles amb poder colorant.