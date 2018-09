L'alcalde de Solsona reconeix la tasca de les monges que deixen el Seminari

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, ha destacat el paper que ha fet a la ciutat la congregació de les missioneres filles del Cor de Maria, que, després d'un segle de permanència a terres solsonines, ara s'acomiaden. «Hi ha col·lectius, com elles, que han desenvolupat una valuosa labor, malgrat quedar a l'ombra», va dir Rodríguez després de mantenir una visita de comiat a les religioses membres de la comunitat dijous al vespre. Aquestes monges tenien cura de la residència del Seminari, on actualment hi ha una desena de sacerdots.

A partir d'ara, caldrà veure qui desenvolupa les tasques que elles portaven a terme al Seminari de Solsona, i quins usos tindrà la casa on vivien, situada al costat de l'edifici principal del Seminari.

Amb una trobada mantinguda dijous a la tarda a la casa del Seminari, l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, es va acomiadar de les quatre darreres monges que hi han exercit activitat fins ara, moment en què la congregació de les missioneres filles del Cor de Maria ha decidit que abandonin el centre solsoní. També van ser-hi presents el regidor Ramon Xandri i el director de la residència sacerdotal del Seminari, mossèn Antoni Guixé.

La comunitat de monges cordimarianes va arribar a Solsona el 1922, fa prop d'un segle, per assistir els estudiants i sacerdots del Seminari. A més, durant més de quaranta anys va dedicar-se a la cura de malalts. La tasca altruista envers els ciutadans vulnerables de Solsona va ser el motiu principal pel qual l'Ajuntament va retre un petit reconeixement ahir a les darreres religioses amb un diploma personalitzat per a cadascuna d'elles.

Les monges són Josefa Ugartemendia (77 anys), de Guipúscoa, Paulina Gómez (88), de Segòvia, Natividad Tulsà (84), de Girona, i María del Valle Díez (57), de Palència. Totes elles van expressar la seva estima envers Solsona, i l'alcalde els va transmetre els millors desitjos en la seva nova etapa, cadascuna a una destinació diferent, segons informa l'Ajuntament solsoní.



Acte del bisbat

El bisbat de Solsona ha organitzat uns actes de comiat i agraïment a la comunitat religiosa que tindran lloc el proper dilluns 3 de setembre, abans que les religioses marxin.

Els actes seran una missa concelebrada a la capella del Seminari, a les 12 del migdia, seguida per un acte d'agraïment a la sala d'actes a la una del migdia.

Aquesta part serà oberta al públic, i, de fet, el Bisbat ha fet una crida a la participació d'aquesta part de l'acte de comiat.

Després, a les 2 del migdia, els mossens de la diòcesi i el personal del seminari compartiran un dinar que tindrà un caràcter privat.