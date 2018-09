El bisbat de Solsona ressegueix la seva història a partir de la roba religiosa

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona dona a conèixer les «riques col·leccions de teixit i indumentària litúrgica que es conserven en la institució i en algunes parròquies» a través de l'exposició Alba, més de 400 anys d'indumentària litúrgica a l'església de Solsona, de producció pròpia, que va ser inaugurada ahir dissabte a l'equipament solsoní.

Marc Sureda i Cristina Sanjust, comissaris de la mostra, van explicar a la seixantena d'assistents que els va costar trobar informació bibliogràfica sobre indumentària litúrgica, ja que es considerava un «art menor i no se li donava importància», expliquen.



425 anys després

«'Alba' és el nom del vestit litúrgic essencial però també és la sortida del sol en el naixement d'un nou dia o el color de la túnica dels batejats en renéixer en una nova vida», destaca el Museu Diocesà en la presentació de l'exposició que vol ser un dels punts clau de la commemoració del 425è aniversari de la creació de la diòcesi de Solsona.

A l'acte d'inauguració, hi van ser presents el bisbe de Solsona Xavier Novell i el director dels Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central, Lluís Serarols. L'encarregat d'obrir el torn de paraules, tanmateix, va ser el director de l'equipament cultural, mossèn Lluís Prat.

Després dels parlaments, es va portar a terme un recorregut per la mostra, que es va parar en la majoria de peces. Uns guants del segle XIII restaurats van ser el focus de curiositat dels presents. Pertanyents al bisbe Ponç de Vilaró, conformen un «testimoni tèxtil excepcional de la història d'abans de la diòcesi. Es van trobar a la tomba del que va ser paborde de Solsona i bisbe de Vic, abans que existís el Bisbat de Solsona.

Entre les peces també hi ha una capa pluvial del primer quart del segle XVIII, que esdevingué la roba pròpia dels cantors i dels que oficien ritus fora de la missa. Una casulla (segle XVII) provinent de la parròquia de Sant Miquel de Cardona mostra «com els induments litúrgics poden manifestar no només la importància d'una festa, sinó la vinculació amb una comunitat concreta».

Els mantells que cobrien la figura de la Mare de Déu i, de vegades, la del Nen Jesús, amb riques teles brodades, també formen part de l'exposició, així com elements de l'hàbit coral episcopal que havien pertangut als bisbes José Bascuñana i Antoni Deig.

El muntatge expositiu, que combina conceptualització i didàctica, estarà obert fins al febrer del 2019, i es podrà visitar dins de l'horari del museu. A través dels vestits de festa per a la litúrgia, dels ornaments tèxtils per als objectes i escenaris del culte i de les robes pròpies dels clergues, l'exposició descobreix «alguns tresors amagats» que fins ara no s'exposaven, però sobretot acosta els assistents a una cultura tradicional i a un llenguatge simbòlic clau per entendre el patrimoni i la història del territori i la seva gent.