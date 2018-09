La Catedral, plena a vessar per celebrar els 425 anys de l'Església de Solsona

La Catedral de Solsona s'omple vessaraquesta tarda en la celebració de la missa pels 425 anys de l´Església de Solsona. Per celebrar l´aniversari del Bisbat, l´eucaristia ha estat presidida per l´arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol. També hi ha hagut la presència de l´arquebisbe d´Urgell, Mons. Joan-Enric Vives; el bisbe de Solsona, Xavier Novell; el bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova i el bisbe emèrit de Solsona, Mons. Jaume Traserra.

Pujol ha volgut destacar la tasca de recopil·lació de la història dels més de quatre-cents anys de l´església solsonina per part de Mossèn Enric Bartrina, arxiver del Bisbat de Solsona. L´arquebisbe de Tarragona ha recordat durant el seu parlament que el dia 1 d´agost de l´any 1593, el papa Climent VIII, a petició del rei Felip II, va crear la diòcesi de Solsona. En aquell moment, també es va convertir l´església de l´antic monestir solsoní de canonges agustinians en catedral, sota la mateixa advocació de Santa Maria convertint la mansió de l´abat en Palau episcopal. El nou bisbat va ser dotat amb les rendes d´uns quants monestirs i priorats suprimits l'any anterior, seguint les paraules de Mn. Bartrina.

L´arquebisbe de Tarragona també ha volgut tenir presents a tots els que han passat per «el nostre bisbat: bisbes, prevers, diaques, religiosos i religioses, laics i fidels, en general». El temple solsoní ha omplert tots els bancs, a més de les cadires que s´havien posat als costats. Hi ha hagut gent asseguda a les escales del fons i també persones dretes al costat de les portes. Centenars d´assistents, entre els quals un bon nombre de ventalls degut a l´alta temperatura de l´espai. L´Orfeó Nova Solsona s'ha encarregat d´acompanyar musicalment l´eucaristia, i l´orgue de la Catedral sonava en tota la seva esplendor després de ser afinat durant les darreres setmanes.