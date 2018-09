Cuiners del Solsonès i del Berguedà, contents perquè la temporada promet

Responsables de diversos establiments de les comarques del Solsonès i el Berguedà coincideixen que la temporada promet. Patrícia Miralles, de l'Hotel Cal Monegal de Sant Llorenç de Morunys, afirma que ja «s'estan fent rovellons aquí a la vall de Lord». Es tracta d'una de les primeres finques micològiques del país, on les persones poden collir bolets pagant una quota.



Jordi Guixé, del restaurant del Càmping El Solsonès, està content de la temporada boletaire que comença, tot i que recalca la importància de la «precaució» i recomana conservar una part de la producció que vagi arribant aquests primers dies. «En forma de confitats, per exemple, per poder tenir-ne durant la tardor», afegeix el cuiner de l'establiment.



Guixé compara la previsió d'aquest any amb la producció boletaire de l'any anterior i diu que va ser «un desastre, però enguany estem més animats. A més, si la pluja d'alguns vespres d'aquest estiu ha desanimat els turistes, ara la temporada boletaire pot ser un molt bon al·licient».



Al restaurant Els Roures de Castellar del Riu, com que la campa-nya del bolet ha començat «molt d'hora i en quantitat», se'ls ha enganxat amb l'agost, explica la seva responsable, Remei Escolies. El menú micològic l'iniciaran a mitjan setembre, i l'aniran «canviant sobre la marxa, amb el que tinguem i amb la reserva que sempre fem de bolets envasats al buit o en càmeres refrigeradores».



«De moment, tenim rovellons, ceps i camagrocs de temporada, però d'aquí a una setmana començarà a arribar més quantitat de bolets», afegeix Pere Tordesillas, responsable del restaurant Fermín de Solsona. Pel que fa al carpaccio de ceps, l'han tret de la carta perquè «ja comença a fer fred a la muntanya i s'acaba la temporada de ceps».

Tradició i innovació



La cuina creativa es barreja amb la tradicional a la majoria de restaurants a qui s'ha preguntat. «De vegades les coses més simples són les més bones. Nosaltres no deixarem de fer les plates de bolets al forn i posar-les al centre de la taula, o els plats com el saltat d'ous de reig amb botifarra negra,», explica Remei Escolies. Patrícia Miralles també destaca els bolets al forn o a la planxa com una proposta «bàsica i boníssima».



Al Solsonès, l'opció dels trumfos amb fredolics és present a Cal Monegal, i també al restaurant Fermín de Solsona, on l'emplaten en forma de «coulant, ja que hi posem un ou a dins que es desfà», comenta Pere Tordesillas, que aquest any oferirà com a novetat la rajada amb camagrocs.



Al Càmping El Solsonès destaquen el tataki de vedella amb bolets; a Els Roures, la crema de ceps amb ceba caramel·litzada i encenalls de pernil, el caneló de ceps amb crema d'albergínia i el bacallà amb samfaina feta amb camagrocs, «un bolet que també va molt bé per a les postres», segons Escolies. A Cal Monegal, el bolet de tinta és una «sorpresa, ja que quan menges el bolet i beus vi, el vi fa més efecte», comenta Miralles, que afegeix que la pota d'ase arrebossada «és un bolet que té gust com de pollastre».