L'escola Arrels crea una beca per millorar la llengua anglesa dins del seu projecte In&Out

L'escola Arrels de Solsona ha engegat el projecte per potenciar l'habilitat comunicativa en llengua estrangera In&Out, que amb la beca Mossèn Ferran ha enviat aquesta setmana una de les seves estudiants a Irlanda per estudiar-hi durant quatre mesos.

Eulàlia Caballol Colilles, que començarà quart d'ESO aquest curs, veu el viatge i els propers mesos com una manera d'aprendre «la llengua i la cultura d'allà, i després poder desenvolupar activitats relacionades amb la llengua aquí a l'escola quan torni». L'alumne va guanyar la beca després de passar diverses proves.

Pel que fa al nom projecte del centre solsoní, In fa referència a les activitats que es porten a terme dins del centre, com ara les optatives en anglès, l'English Week o l'auxiliar de conversa natiu. Out, en canvi, a les activitats de fora del centre. Tant la directora, Mireia Massana, com el professor Jaume Subirà afirmen que es tracta de «la part més potent d'un projecte».