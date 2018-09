La missa d'aniversari dels 425 anys de l'Església de Solsona omple la catedral

La catedral de Solsona es va omplir a vessar ahir a la tarda en la celebració de la missa amb motiu dels 425 anys de l'Església de Solsona. Per celebrar l'aniversari del bisbat, l'eucaristia va ser presidida per l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol. També hi va haver la presència de l'arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives; el bisbe de Solsona, Xavier Novell; el bisbe de Vic, Romà Casanova, i el bisbe emèrit de Solsona, Jaume Traserra.

Pujol va voler destacar la tasca de recopilació de la història dels més de quatre-cents anys de l'Església solsonina per part de mossèn Enric Bartrina, arxiver del bisbat de Solsona. L'arquebisbe de Tarragona va recordar durant el seu parlament que el dia primer d'agost de l'any 1593 el papa Climent VIII, a petició del rei Felip II, va crear la diòcesi de Solsona.

En aquell moment, també es va convertir l'església de l'antic monestir solsoní de canonges agustinians en catedral, sota la mateixa advocació de santa Maria i es va convertir la mansió de l'abat en Palau Episcopal. El nou bisbat va ser dotat amb les rendes d'uns quants monestirs i priorats suprimits l'any anterior, seguint les paraules de mossèn Bartrina.



Calor a la catedral

L'arquebisbe de Tarragona també va voler tenir presents tots els que han passat «pel nostre bisbat: bisbes, preveres, diaques, religiosos i religioses, laics i fidels, en general». El temple solsoní va omplir tots els bancs, a més de les cadires que s'havien posat als costats. Hi havia gent asseguda a les escales del fons i també persones dretes al costat de les portes. Centenars d'assistents, entre els quals hi havia un bon nombre de ventalls per l'alta temperatura de l'espai.

L'Orfeó Nova Solsona es va encarregar d'acompanyar musicalment l'eucaristia, i l'orgue de la catedral sonava en tota la seva esplendor després de ser afinat durant les darreres setmanes. Mossèn Lluís Grifell està engegant una campanya per aconseguir la seva restauració.



Més activitats

Després de la missa, hi va haver sardanes, en una continuació de la celebració a la plaça del Palau Episcopal. A més a més d'aquests actes, el bisbat de Solsona està preparant la producció d'un curt documental, d'entre 25 i 30 minuts, per donar a conèixer com va ser creada la diòcesi, el paper que ha tingut en el context de la història de Catalunya i l'evolució de la societat, segons informacions de la mateixa diòcesi solsonina. Ahir hi havia càmeres gravant tant les activitats interiors com exteriors.