Sant Ponç i la Llosa del Cavall, plens després dels mesos d'estiu

Els embassaments de les conques internes catalanes afronten el final de l'estiu al 85% de la seva capacitat, amb un total de 593 hm3 emmagatzemats, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua. Els embassaments del sistema Ter-Llobregat se situen prop del 92%, entre els quals hi ha el pantà de Sant Ponç i el de la Llosa del Cavall, que són els que presenten un percentatge més alt.



Mentre la Llosa es troba segons l'ACA a un sorprenent 100% de la seva capacitat, amb 79´99 hm3, Sant Ponç presenta un 96´36% de la seva capacitat, el que equival a 23´49 hm3.



Cal tenir en compte que durant els mesos d´estiu és quan es produeix un descens més important de les reserves, degut a l´augment de les demandes domèstiques, les demandes de reg i a l´increment de l´evaporació de l´aigua fruit de les elevades temperatures. Aquest any, però, es constata un descens de reserves més reduït, degut a les pluges registrades.



L'ACA ha penjat un vídeo a Twitter mostrant com sobreïx l´embassament de la Llosa del Cavall:





Amb les pluges de les darreres hores, l´embassament de la Llosa del Cavall ha assolit el 100% (80 hm3) i està sobreeixint pic.twitter.com/sPJ3GvOxzq — ACA (@aigua_cat) 5 de septiembre de 2018