Solsonès Obert al Món recapta més de 4.000 euros per als refugiats

Solsonès Obert al Món (SOM) ha aconsegueix més de 4.000 euros per ajudar els refugiats amb la taquilla del concert solidari de diumenge. Els diners recaptats aniran cap a la plataforma Stop Mare Mortum, que treballa pels drets de les persones refugiades. Per al concert celebrat a la plaça de Sant Joan, amb els artistes Maria del Mar Bonet i Joan Isaac, l'entitat solsonina va vendre unes 350 entrades.

La tresorera de l'entitat, Montse Mas, va explicar a Regió7 que Solsonès Obert al Món ha ingressat uns 4.800 euros, el 10% dels quals va destinat al fons d'emergència social i la resta a Stop Mare Mortum». Fins i tot, hi va haver veïns «que van escoltar el concert des del balcó de casa seva però igualment van comprar les entrades per col·laborar», afegeix Montse Mas.

L'entitat solsonina va presentar el recital com a «cinquanta anys d'escenaris i una antologia de cançons per als vint anys de Solsonès Obert al Món». D'entre els cinquanta anys que la cantautora Maria del Mar Bonet porta dedicats a la música, en fa dinou que ja va anar a Solsona, a la plaça de Sant Joan, pel segon concert solidari que va organitzar l'entitat.

Els dos artistes van ser acompanyats dels pianistes Dani Espasa i Antoni Olaf Sabater, en un recital que va durar més de dues hores. Primer, amb Joan Isaac i, llavors, amb Maria del Mar Bonet. Finalment, també van fer una interpretació conjunta, la qual cosa no és gaire habitual. A més, Isaac va ser el primer cop que actuava a Solsona.



Feina de formiga

Durant la presentació de l'acte es va reconèixer la «feinada de persones anònimes que treballen per un canvi estructural», referint-se a totes les membres de l'entitat i afegint que aquest canvi ens ha de portar «a un món més just en el qual no haguem de parlar de persones vulnerables, perquè no hi haurà ningú que en sigui vulnerador, un món on el soc i el són deixin d'existir per convertir-se en un únic SOM».

A més, l'entitat solsonina seguirà enllaçant diverses activitats de conscienciació i ajuda als refugiats abans que acabi l'any i enllaçant-los a la presentació de la revista en motiu del vintè aniversari i la celebració oficial que tindrà lloc, segurament abans de Nadal. A més, a part de la publicació de la revista, també coincidirà amb una exposició relacionada amb l'entitat solsonina.

«A l'esdeveniment volem convidar gent que hagi col·laborat amb Solsonès Obert al Món durant aquestes dues dècades, així com persones que hagin vingut a fer conferències i membres de d'altres entitats amb les qu hem fet activitats conjuntes durant aquests anys i ens hem donat suport», conclou Mas.