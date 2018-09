Les invitacions anticipades per als valencians Zoo, amb polèmica

El control de la capacitat a la Sala Xelsa ha obligat Joventut Solsonina a posar «a la venda» invitacions en forma d'entrada per al concert de Zoo i DJ Sendo a la Xelsa. La presidenta de l'associació, Núria Cardona, aclareix que no es tracta d'entrades a la venda, «ja que l'acte és totalment gratuït com tots els altres de la festa major, i aquestes invitacions tan sols tenen la finalitat de controlar la capacitat i així posar-nos-ho més fàcil a l'organització». La posada a disposició de les invitacions ha causat controvèrsia sobretot entre els veïns de fora de la comarca, atès que només se'n podien obtenir dues per persona «per evitar que una sola persona s'endugués un talonari sencer», comenten fonts properes a l'entitat a Regió7.

Cardona remarca que les entrades anticipades, que es trobaven al Bar Castell i a la Tasketa de la Núria, s'han exhaurit en un temps rècord, tenint en compte que es van començar a distribuir el dia 1 de setembre. Se'n podran trobar més a taquilla, que s'obrirà el mateix dissabte a les dotze de la nit.