Joventut Solsonina té un pla B per als concerts de festa major en cas de pluja

Joventut Solsonina ultima els detalls definitius per a la festa major jove de Solsona, amb un cartell encapçalat per les bandes catalanes Zoo i Buhos. L'entitat solsonina ha aconseguit dissenyar un cartell «potent i a l'alçada dels gustos dels joves» tot adaptant-se a l'escena musical actual, segons fonts de l'associació.

Enguany, el grup de músics valencians tindrà l'escenari sota cobert per «evitar que la pluja torni a obligar-nos a la suspensió del concert», justifica Núria Cardona, presidenta de l'entitat. L'imprevist de l'any passat ha propiciat que aquest any l'entitat definís un pla B per a cadascun dels actes organitzats.

«No ens la podem tornar a jugar», afirma Cardona. Per això, la Sala Xelsa s'ha convertit en l'emplaçament no només dels concerts de la nit de dissabte, sinó també com a pla B per al concert de diumenge amb Buhos i Banda Neon, previst a la plaça del Camp a la una de la matinada.

La presidenta de l'entitat juvenil assegura que els tractes amb el propietari de la sala de festes Xelsa han estat «àgils i fàcils» en tot moment, tot i que l'Ajuntament de Solsona ha estat l'actor principal de la negociació.

Així, l'equip humà de Joventut Solsonina també destaca la bona relació que s'ha traçat amb el consistori solsoní, sobretot «des que s'ha aconseguit un augment de la partida pressupostària destinada a la festa major jove des de fa dos anys», coincideixen els membres de l'entitat.

La tresorera de l'associació, Laura Moreno, assegura que la preparació dels actes d'enguany ha estat molt més complexa i sacrificada que en anys anteriors, atès que els actes es reparteixen entre tres dies.



El dia de l'Empalme

L'entitat va descartar programar un acte nocturn el dia inaugural de la festa major, aquest divendres, ja que l'Empalme de Cardona s'ha convertit en un esdeveniment on els joves solsonins acostumen a assistir.

Així, Núria Cardona explica que van trobar «absurd» organitzar un concert aquest dia sabent que els joves de la ciutat prefereixen marxar a Cardona. D'aquesta manera, tan sols el Concurs de Músics s'ha pogut programar per a aquest divendres, que enguany arriba a la vuitena edició i engegarà a les cinc de la tarda, tot donant el tret de sortida de la festa major jove.