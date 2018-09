El Bisbat prepara un documental sobre els seus 425 anys

En el marc dels 425 anys de la creació del Bisbat de Solsona, la diòcesi està preparant un curt documental d'uns 25-30 minuts per fer conèixer al públic generalista el paper que ha jugat aquesta diòcesi en el context de la història de Catalunya i l´evolució de la societat. El documental repassa els moments claus en la història del bisbat i en les accions dels seus protagonistes, i ho fa partint d´una òptica actual i una interpretació contemporània, segons fonts del bisbat.

El popular actor Pep Cruz és el conductor de la trama, que passa per alguns dels llocs més representatius del territori, parlant "amb les persones que, amb el seu testimoni o el seu coneixement, poden aportar punts de vista heterogenis, diversos i complementaris per entendre millor què significa, què ha significat i què pot significar una diòcesi com la solsonina", ha continuat explicant el bisbat solsoní.

Els dies 21, 22 i 23 d´agost van començar a rodar-se les escenes protagonitzades per l´actor Pep Cruz, el qual va anar voltant per tota la diòcesi des de Bellpuig passant per la Segarra, el Solsonès i el Berguedà fins arribar a Saldes, al bell mig del Pedraforca. L´actor, acompanyat de l´equip de gravació, va parlar amb diferents capellans i historiadors i, evidentment, amb el bisbe Xavier Novell. El documental, que culminarà abans d´acabar l´any 2018, és realitzat per l´empresa de comunicació creativa e2s.