L'alcalde de Solsona té un record per als presos i exiliats en l'obertura de la Festa Major

Solsona és una ciutat compromesa amb el patrimoni festiu, però també en els afers socials, polítics i de país. Ho ha destacat aquets migdia l´alcalde, David Rodríguez, en l´acte que dona el tret de sortida a la Festa Major. Ha recordat que serà la primera Festa Major de la democràcia amb l´existència de presos polítics a Catalunya, "uns presos a qui la tardor els depara un judici injust". Per tant, "farem festa sense oblidar els presos i exiliats, especialment les dones", ha asseverat.

I és que, per a Rodríguez, Solsona no pot ser un municipi neutral, "perquè no hi ha neutralitat possible, ja que la neutralitat és complicitat amb la injustícia". En aquesta ciutat, ha continuat, "sempre ens hem caracteritzat per la militància en la defensa dels valors democràtics i en els anhels legítims del país".

En el decurs de la salutació, l´alcalde també ha recordat el desè aniversari de l´obtenció del títol de Festa patrimonial d´interès nacional, i ha animat a celebrar-ho tenint ben present "la dimensió històrica escrita per voluntat popular" de les festes en honor a la patrona.

Com és costum des de fa cinc anys, la Festa Major arrenca amb una trabucada protagonitzada, també des d´un dels balcons consistorials, per l´integrant més veterà de la colla. Enguany ha estat el torn de Josep Solé, "el Mallola", de 69 anys, que va ingressar en el grup fa 25 anys.

Però a Solsona sense gegants no hi ha festa. En finalitzar la seva salutació el primer edil solsoní, el pregoner, Ivan Vilaseca, ha iniciat la crida pels carrers del nucli antic a la celebració de prop de cinc dies de festa grossa. Ho ha fet amb la primera cercavila de la imatgeria festiva al so de la música de l´Orquestra Patinfanjàs.

La Festa Major continuarà aquesta tarda i al vespre amb l´acte de comiat dels representants del pubillatge solsoní del 2017 i proclamació dels seus successors, i la primera baixada d´autoritats fins a la catedral per assistir al cant de la Salve, abans del castell de focs. Al vespre hi prendrà part també el president de la Diputació, Joan Reñé, amb motiu de la inauguració de les obres de rehabilitació de la capella del Claustre, que es durà a terme just abans del cant de la Salve. Demà, dissabte, serà el president del Parlament, Roger Torrent, qui visitarà Solsona per presidir els actes centrals de la festa durant tot el matí.