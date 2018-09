Enguany es compleix el vintè aniversari de la presència femenina al ball de bastons

La festa major d'enguany serà «especialment femenina», tal com expressa la regidora de Cultura, Sara Alarcón, en la salutació del programa de la festa. Des de la contractació de grups femenins per amenitzar els balls i concerts i fins al protagonisme de les dones en l'obra que estrena Lacetània Teatre, que porta el títol On són les dones.

I aquesta rellevància coincideix amb el vintè aniversari d'un fet determinant en la incorporació del sexe femení al folklore solsoní de Corpus i la festa major amb l'entrada de la primera nena al ball de bastons. Aquest fet va obligar l'Agrupació de Geganters de Solsona a canviar uns estatuts elaborats en una època on les dones tenien poques coses a dir. A més a més, la portada del programa d'enguany, elaborat per Natàlia Catalan, recorda l'efemèride amb el dibuix d'una bastonera.

Malgrat això, l'Agrupació de Geganters no té prevista l'organització de cap commemoració especial, a banda de mencionar l'aniversari en la presentació del ball de bastons. Tal com explica Albert Caelles, membre de la junta dels geganters, «considerem que la participació de nenes no és un fet excepcional; tot al contrari, es tracta d'una igualtat que no ha de ser excepcional, ja que forma part de la normalitat».

En aquestes dues darreres dècades, la presència femenina al ball de bastons i als cavallets no ha parat de créixer. Actualment, n'és un molt bon exemple la presència de deu bastoneres acompanyades de sis bastoners en la composició de la colla.