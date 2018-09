L'assaig general dels ballets folklòrics anuncia la imminent festa major solsonina

Els assajos dels ballets dels elements folklòrics de la Festa Major de Solsona, que s'han programat des del dia 27 d'agost a la plaça de davant del Consell Comarcal, van finalitzar ahir al vespre amb l'assaig general.

Aquest darrer assaig es diferencia dels altres perquè és el moment de fer els darrers retocs i polir els possibles errors dels balladors abans de la posada de llarg a la plaça Major solsonina els propers dissabte i diumenge de festa major al migdia.

Els assajos a la plaça del Consell Comarcal s'han convertit en un espectacle que cada tarda aplegava un públic divers format per nens, familiars dels balladors, jubilats i aficionats al folklore solsoní, entre d'altres.

L'assaig general d'aquesta vesprada passada ha seguit el mateix ordre amb el qual se succeiran les actuacions dels dies 8 i 9 de setembre. És a dir, els joves portadors dels quatre óssos van obrir les danses amb l'execució d'un ballet que, originalment, tenia l'objectiu d'obrir prou espai a la plaça Major per a la resta d'elements folklòrics. Després va ser el torn dels nens i nenes dels cavallets; seguits pel drac, els nans, els menuts vailets del ball de bastons (els balladors més joves), l'àliga i, finalment, els quatre gegants.

Des que els anys 70 del segle passat una colla de joves solsonins es va posar al capdavant del folklore, i van substituir els portadors professionals pagats pel consistori que fins aleshores eren els responsables de fer evolucionar les peces folklòriques. D'aquesta manera, els habitants de la ciutat tenen l'oportunitat de formar part del seu folklore des de ben petits.

Els inicis històrics de la celebració daten dels segles XIV i XV, per la festivitat de Corpus. En aquells moments, després de la processó, a la plaça de l'Església hi havia un conjunt de representacions d'escenes bíbliques o de la vida dels sants on apareixen diversos elements de l'actual folklore. Es van incorporar a la processó de Corpus i llavors també a la processó en honor a la patrona de la ciutat.