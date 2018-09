El pubillatge de Solsona celebra per primera vegada una cerimònia de comiat

Membres del pubillatge solsoní de l´any passat i els representants del proper any

El primer dia de Festa Major a Solsona va incloure l'acte de comiat del pubillatge de l'any 2017 i la proclamació dels seus successors. Laia Ribalta i Ricard Llutart, els dos a títol individual, seran la pubilla i l'hereu de Solsona del 2018, acompanyats per Mercè Freixes i Ferran Castells com a donzella i fadrí i per representants del Futbol Sala i del Centre Excursionista, respectivament.

Ahir a la tarda, la plaça de Sant Joan es va omplir de membres del pubillatge provinents d'arreu del territori català. A l'inici de l'acte, hi va haver la lectura del poema Record de Solsona de Josep Maria de Segarra. També es va esmentar el 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra i que enguany es proclama la pubilla de Solsona per cinquantè cop.

Els darrers membres del pubillatge solsoní van pronunciar unes paraules, parlant de la seva experiència durant l'any, que ha estat una «aventura». A més, es va fer esment de la importància de l'equilibri entre «tradició i evolució» que es fa present en el pubillatge. La vicepresidenta de Foment de les Tradicions Catalanes, Montse Auguets, va agraïr el suport de l'Ajuntament de Solsona a l'hora d'apostar pel pubillatge.

L'alcalde David Rodríguez va valorar el balanç de la participació de la pubilla, hereu, donzelles i fadrins del 2017 com a «excel·lent», va celebrar que la pubilla de Catalunya d'enguany sigui solsonina i els va definir com a «joves valents que no volen renunciar a un present i un futur amb llibertat».