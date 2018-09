Els joves omplen Solsona per la festa major

Els concerts d'enguany organitzats en el marc de la Festa Major Jove per Joventut Solsonina, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Solsona, «han esgotat existències», ha explicat a aquest diari Núria Cardona, presidenta de l'entitat. Amb les bandes musicals Zoo i Buhos com a caps de cartell, l'afluència destacada als concerts celebrats aquesta nit passada i també la nit de dissabte era d'esperar, atès que les entrades anticipades, almenys les corresponents al concert dels valencians Zoo i el discjòquei Sendo, celebrat dissabte a la matinada, van exhaurir-se en temps rècord tot dibuixant una gran assistència als actes, amb més d'un miler de participants, expliquen fonts properes a Joventut Solsonina a aquest diari.

Els grups Buhos i Banda Neon han revalidat el seu poder de convocatòria aquesta nit passada omplint de nou la Sala Xelsa. Ara bé, la ubicació prevista per a l'esdeveniment era la plaça del Camp, fins que Joventut va anunciar ahir al matí a través de les xarxes socials que el concert es traslladava a la Xelsa per previsió de pluja: «no volem tornar a jugar-nos-la com l'any passat», va remarcar Núria Cardona. Així, Buhos era previst que encetés les actuacions aquesta matinada i que donés el relleu a Banda Neon, banda de versions emergent en el panorama musical català, que havia de ser l'encarregada de culminar la nit així com de tancar la Festa Major Jove.

La presidenta de l'entitat organitzadora expressava un fort acontentament pel que fa a l'assistència, «tot i que sempre hi ha imprevistos que poden alterar-te els plans, però de tot se n'aprèn», valorava.

Tot i així, els membres de Joventut Solsonina coincideixen que la feina feta, en tot moment, ha estat intensa i constant, «però el millor de tot sempre és veure una sala plena de gent gaudint d'allò que hem organitzat i esperem que així sigui durant moltes edicions més», destaca la presidenta.

A banda dels actes nocturns, dels quals destaca una majoritària participació del segment juvenil, els més petits també van poder gaudir de l'espectacle familiar Danses esbojarrades, a càrrec de la companyia La Sal dels Mars, realitzat ahir a la tarda a la plaça Ramon Llumà i organitzat per l'Ajuntament de Solsona. Tot i la previsió de pluja, el mal temps no va impedir la celebració del xou infantil. Segons va explicar Míriam Montraveta, tècnica de Cultura del consistori solsoní, l'acte va rebre uns 160 assistents entre famílies i quitxalla, aproximadament.

Les modificacions al Pou de Gel



Un any més, el Pou de Gel ha obert les seves portes per la festa major, coincidint enguany amb la museïtzació renovada d'una nova biga i blocs de gel simulats després de 14 anys de la seva inauguració. Aquesta edició, però, aprofitant que els dies centrals de la festa han coincidit en cap de setmana, la sessió de portes obertes s'ha repartit entre dissabte i diumenge, a diferència de l'any passat, que es va establir durant un dia. Tot i així, el públic mitjà de cada any s'ha mantingut i unes 150 persones han passat aquest cap de setmana pel pou, segons Trini Pià, tècnica de Turisme de l'Ajuntament de Solsona.

Les visites als llocs més emblemàtics de la capital solsonina no s'acaben aquí, ja que avui a les 11 del matí l'associació Solsona Experience encapçala una de les seves visites interpretatives a la catedral. La ruta pretén mostrar les etapes constructives de l'edifici religiós, així com els detalls més icònics dels seus retaules.