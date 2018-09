La catedral de Solsona obre als visitants els seus racons amagats

La catedral de Solsona té una nova visita guiada organitzada entre la Confraria de la Mare de Déu del Claustre i la cooperativa solsonina de dinamització turística Voliacs. Ahir, dilluns, coincidint amb la Festa Major de Solsona, es van portar a terme quatre visites amb grups que superaven les trenta persones. «Estem molt contents de la resposta de la gent», explicava Marc Segués, un dels joves guies.

«Sense fer-ne gaire publicitat, hem aconseguit omplir els quatre grups, i fins i tot hem superat el límit que ens havíem marcat», continuava Segués, que afegia que d'aquesta manera es demostra que la gent de Solsona «valora que s'obrin i s'expliquin espais que normalment estaven tancats, com ara el cambril de la capella de la Mare de Déu del Claustre o la sala on es porten a terme les reunions de la Vint-i-quatrena».

Poder veure la Mare de Déu del Claustre des de dalt, accedint-hi des del cambril de la capella, o la descoberta dels claustres de la catedral són dues més de les possibilitats que el recorregut ofereix als assistents. En general, la visita explica les etapes constructives, els corrents artístics i arquitectònics, la història de la capella de la Mare de Déu del Claustre, la capella de la Mercè i els tresors amagats en els seus retaules, segons informa Voliacs, que ofereix les visites guiades sota el nom de Solsona Experience.



Millores

La proposta de la visita guiada ha arribat després de les millores efectuades a la capella de la Mare de Déu del Claustre durant l'estiu. La nova il·luminació amb leds, la col·locació d'un ascensor per tal que persones de mobilitat reduïda puguin accedir al cambril i la neteja del retaule han estat les tres accions que s'han portat a terme, impulsades per la Confraria de la Mare de Déu del Claustre. Es tracta d'obres que van ser presentades el divendres de festa major al vespre, abans del Cant de la Salve per part de l'Orfeó Nova Solsona.

Josep Maria Besora, president de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre, ha explicat a Regió7 que de seguida van pensar en la cooperativa Voliacs per portar a terme la visita guiada teatralitzada a la catedral. «Ells són els qui se n'encarreguen, i nosaltres regalem una postal de la Mare de Déu al final de la visita», explicava Besora. Els membres de Voliacs es mostren «molt agraïts a mossèn Besora, per obrir espais que normalment estaven tancats». Voliacs va néixer fa un any i mig, el mes d'abril del 2017.