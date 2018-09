El Solsonès allarga la Festa Major a la Diada

Cartells reivindicatius al tram de la Diagonal on hi havia grups de solsonines i solsonins

Cartells reivindicatius al tram de la Diagonal on hi havia grups de solsonines i solsonins anna pujol

Més d'un miler de persones provinents del Solsonès es van mobilitzar ahir per la celebració de la Diada a Barcelona i van vibrar amb el pas de l'onada al tram de la Diagonal situat entre el car-rer Balmes i el carrer Enric Granados. La jove Sílvia Codina destacava «l'emoció viscuda en el moment del silenci, que tothom ha respectat. Llavors, el so se sentia des de lluny, des de l'altra punta de la Diagonal, i impressionava. Ha estat magnífic».

Les amigues que l'acompanyaven, Jana Montraveta, Maria Comellas i Helena Coromina, també coincidien que el moment del silenci i l'onada, al tram del Solsonès, va complir les seves expectatives i les va emocionar, i afegien que els venien a la memòria instants que havien viscut des de la darrera Diada, entre els quals alguns de relatius a l'1 d'octubre.



Places esgotades als busos



La majoria de participants a la manifestació provinents del Solsonès van viatjar a Barcelona en els autobusos organitzats per ANC Solsona. Només amb els vuit autobusos plens, l'entitat solsonina ja comptabilitzava 450 persones abans de la celebració, segons explicava a Regió7 la presidenta de l'ANC Solsona, Pilar Ciuró, hores abans que comencés la manifestació.

A més, durant el matí nombrosos grups de persones de la comarca havien compartit cotxes per baixar a la Ciutat Comtal, perquè s'havien trobat amb totes les places dels autocars plenes. Aquest va ser el cas de Pilar Clotet, de Vallmanya de Pinós, que amb la seva família i més habitants de la zona del sud del Solsonès van arribar a Barcelona al matí i van veure les parades de la zona d'Arc de Triomf. «Hem voltat una mica i llavors, cap al migdia, ens hem trobat uns quants dels que havíem vingut al parc de la Ciutadella, davant del Parlament», comentava ahir Clotet, just en el moment en què arribaven els motoristes provinents de Vic a la zona de l'Arc de Triomf.

Dolors Riu i Ramon Montraveta, de Solsona i pares de la pubilla de Catalunya Anna Montraveta, també van anar a Barcelona al matí, «ben d'hora, per fer l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova a les nou», informava Ramon Montraveta. A l'ofrena hi va haver representants del pubillatge català, entre els quals la pubilla solsonina Montraveta.

La que ha estat pubilla de Solsona durant el darrer any, Laura Algué, també era entre els manifestants provinents de Solsona, portant una pancarta que simulava una presó. També hi havia l'alcalde d'Olius, Antoni Màrquez, que portava una càmera de fotos per «immortalitzar el moment històric».



13 voluntaris



Una tretzena de voluntaris i voluntàries provinents de la comarca del Solsonès van arribar ahir al voltant de les quatre de la tarda a Barcelona. Neus Mujal, una de les voluntàries que era entre Enric Granados i Diagonal, comentava poc abans de les 17.14 que la zona central de la Diagonal on hi havia el Solsonès estava «plena a vessar, i costava travessar cap a l'altra banda».

Marcel·lí Corominas, també voluntari i representant del Solsonès al Secretariat Nacional de l'ANC, explicava a diversos participants a la manifestació com seria el moment de l'onada, i destacava l'afluència d'enguany.