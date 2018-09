El Consell vol impulsar un web per vendre entrades

El Consell Comarcal del Solsonès vol evitar les concentracions de persones a l'Oficina de Turisme de Solsona per comprar entrades i està engegant una plataforma virtual per la venda d'entrades de concerts, obres de teatre i altres activitats organitzades per entitats o associacions de la comarca. «A més, també es podran posar a la venda altres experiències turístiques desenvolupades a la comarca», informen les tècniques de l'oficina turística, situada al número 1 de la carretera de Bassella de Solsona.

Des del Consell s'ha estudiat el cas de la plataforma web de Cardona Turisme, que ja permet la venda d'entrades on-line. Al portal cardoní s'ofereix la possibilitat de comprar diversos tipus d'activitats turístiques, com ara la visita al Parc Cultural de la Muntanya de Sal o el recorregut teatralitzat pel castell de Cardona, així com l'opció de comprar entrades de teatre i altres esdeveniments. A més, hi ha un espai per reservar visites guiades per a grups i per a escoles, amb un mínim de 25 persones. Segons la pàgina web, les persones que hi treballen darrere estudien la sol·licitud i donen resposta en un màxim de 72 hores.



Consell d'Alcaldes



El president del Patronat de Turisme del Solsonès, Josep Caelles, ha explicat a Regió7 que un dels propers passos és l'aprovació de la normativa de preus públics al ple del Consell Comarcal, «ja que hem de decidir sobre la taxa que cobrarem en les transaccions que es faran pel portal web», segons Caelles. Avui l'ens comarcal celebra el Consell d'Alcaldes, i un dels punts que es tractaran és l'informe favorable en relació a l'ordenança reguladora del preu públic per la venda d'entrades i/o tiquets de teatre, concerts i altres activitats organitzades per entitats o associacions de la comarca. A part del debat d'avui al Consell d'Alcaldes, dijous de la setmana vinent es portarà a terme l'aprovació al ple del mes de setembre del Consell Comarcal, el primer després de les vacances d'estiu.



Adaptació



«La intenció és que la gent acabi comprant les entrades per Internet», informen fonts de l'oficina de turisme solsonina, i afegeixen que caldrà un període d'adaptació per a la gent gran, per la qual cosa des de l'equipament turístic seguiran venent-ne i també explicaran com fer-ho de manera virtual en els casos que siguin necessaris.

Així mateix, els responsables de l'oficina tenen clar que primer és important parlar amb totes les entitats, perquè a Solsona i a la comarca n'hi ha moltes i de molt variades, i el tipus d'activitats que ofereixen també varia. La iniciativa de l'ens comarcal pretén alleugerir les tècniques de turisme de situacions en què fan un servei de més a més a part dels que ja porten a terme d'informació i assessorament.