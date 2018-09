L'Ajuntament de Solsona ofereix nous tallers de suport a mares i pares

Amb l'inici de curs, torna a Solsona el programa de suport a la parentalitat «Créixer en família». A partir del 5 d'octubre, i fins al 23 de novembre, s'oferiran sis tallers adreçats a mares i pares d'infants de 0 a 3 anys amb el mateix programa que es va impartir la primavera de l'any passat. És un curs gratuït però cal inscriure-s'hi amb antelació, segons fonts de l'Ajuntament solsoní.

El programa «Créixer en família» és una oferta formativa promoguda pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i organitzada a Solsona per la regidoria d'Educació amb l'objectiu d'orientar, reforçar i donar eines als pares en l'educació dels fills.

L'organització ha programat un total de sis sessions setmanals, els divendres del 5 d'octubre al 23 de novembre del 2018, a les sis de la tarda, a la sala cultural de l'ajuntament. Hi ha temps per inscriure-s'hi fins al 28 de setembre. Quines són les necessitats de vinculació afectiva amb el nadó i com s'equilibren l'autonomia o l'autoritat, i l'afecte en les relacions de qualitat seran alguns dels temes.