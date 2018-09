El Centre de Formació d'Adults del Solsonès, obert per a les últimes matrícules

El Centre de Formació d'Adults del Solsonès (CFA) comença les classes el proper dimecres, 19 de setembre. Aquesta setmana, tanmateix, encara ha estat oberta fins avui la matrícula «per a qui no hagi fet la preinscripció, si encara queden places lliures», expliquen fonts del centre situat al carrer Dominics, número 12, de Solsona. Concretament, a les dependències del Consell Comarcal del Solsonès.

L'alumnat que continua del curs passat ja va fer la preinscripció el juny i va passar entre el 3 i el 7 de setembre pel centre a formalitzar la matrícula. Les opcions que el CFA els ofereix s'engloben en ensenyaments inicials, transprofessionals i de preparació per a les proves d'accés. Entre les matèries hi ha llengua catalana, castellana, anglesa i francesa, competències digitals, formació instrumental, la graduació en educació secundària per a adults o la preparació per accedir a cicles i a la universitat.