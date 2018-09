L'escola rural del Solsonès té un càtering adaptat a cada centre

L'empresa solsonina Cuinem per tu s'ha emportat el concurs públic del servei de menjador escolar gestionat pel Consell Comarcal del Solsonès. D'aquesta manera, els centres de la Zona Escolar Rural (ZER) i l'escola i l'institut de Sant Llorenç de Morunys tindran el servei de càtering provinent de la mateixa empresa, l'única que s'ha presentat al concurs públic.

El pressupost de licitació és de 92.406 euros amb IVA i el valor estimat del contracte, d'uns 354.500 euros sense IVA. El termini d'execució començava dimecres 12 de setembre i està previst fins al 21 de juny del 2019, tot i que es podrà prorrogar fins al curs 2021-2022. A més, un dels criteris valorats és la utilització de productes de proximitat, de temporada i ecològics com a matèries primeres.

«Hem estat gairebé un any per fer el concurs dels menjadors escolars de la Zona Escolar Rural i Sant Llorenç. Anàvem escrivint les bases i vèiem que cada escola té les seves particularitats. N'hi ha que mengen a una sala polivalent, per exemple», afegeix Francesc Xavier Mas, conseller comarcal i alcalde de Sant Llorenç.

A l'escola Aiguadora, la que té més alumnes de la Zona Escolar Rural, ahir va ser el primer dia de menjador. «Dels 31 alumnes, se n'han quedat uns 20 a dinar», explica la directora Àngela M. Ollé, que afegeix que, «com a tot canvi, ens hi hem d'anar adaptant». L'any passat el centre rebia el servei de càtering d'una empresa de Súria, segons explica Ollé.

Ahir al vespre, entre els punts de l'ordre del dia del Consell d'Alcaldes del Solsonès hi havia el de l'ordenança reguladora del preu públic per aquest servei comarcal. Segons Francesc Xavier Mas, «és el que hem de cobrar als pares i després pagar a l'empresa, però després del Consell d'Alcaldes haurà de ser aprovada pel ple de la setmana vinent».