L'institut de Solsona té més de 20 alumnes al cicle d'Educació Infantil

L'institut Francesc Ribalta de Solsona ha engegat, amb més de vint inscrits, el cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil, que estava a punt de desaparèixer a final del curs passat. La directora del centre, Maria Teresa Pijuan, ha explicat que el nombre de persones inscrites és «tot un èxit, hi ha tant noies com nois, i aquests últims dies se n'han afegit alguns més. La xifra, de vint-i-dos inscrits totals, ha superat les nostres expectatives».

Les classes van començar ahir i entre les alumnes se sentia la satisfacció d'haver pogut començar els estudis. Una d'ells és la solsonina Sílvia Rodríguez, que va dir que està «contenta d'haver pogut fer el cicle i amb moltes ganes d'aprendre per poder treballar-hi en un futur».

L'estudiant, el mes de maig, havia mostrat preocupació per no poder compaginar feina i estudis si havia de marxar de Solsona per trobar el mateix cicle formatiu en una altra ciutat. En aquell moment es va unir amb més alumnes per demanar a Ensenyament que obrís la preinscripció. Davant de les primeres negatives del departament d'Ensenyament de la Generalitat, que deia que es tractava d'un afer que ja havien parlat temps enrere amb el centre i argumentava que el darrer cop que es va fer Educació Infantil a l'institut solsoní no hi havia prou estudiants, el centre va recollir una quinzena de firmes de persones interessades en cursar el cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil.

A més, en un comunicat oficial, l'institut Francesc Ribalta afegia que si hi ha menys possibilitats de trobar cicles de grau superior a la comarca es produeix «una situació de desigualtat d'oportunitats per als joves d'un territori amb una baixa densitat demogràfica i una alta dispersió geogràfica. D'aquesta manera, els joves s'han de desplaçar a una altra comarca per continuar estudiant», segons membres del claustre. Regió7 es va fer ressó de la petició des del primer moment i, a part de docents i famílies, també hi va haver la pressió de l'Ajuntament, el Consell Comarcal i el sindicat de Comissions Obreres.



Més enllà de la comarca

El sindicat també va veure la supressió dels estudis com un afer amb abast a escala comarcal i de la Catalunya interior, ja que causa una «desestructuració del teixit social», va explicar la delegada sindical d'Educació de Comissions Obreres a la Catalunya Central, Glòria Fígols. La mesura hagués penalitzat greument els habitants de les comarques d'interior, «els ciutadans de les quals veuen reduïdes les poques sortides de formació que se'ls ofereixen», segons Fígols.

Finalment, a final del mes de maig del 2018, el departament d'Ensenyament va cedir i va permetre la preinscripció al cicle per al curs 2018-2019 amb la intenció que sigui de dos anys.