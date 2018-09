L'ACA inverteix més de 59.000? per millorar la presa de la Llosa del Cavall

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha finalitzat els treballs destinats a millorar la seguretat de la presa de la Llosa del Cavall, al nord de la comarca del Solsonès. Amb una inversió superior als 59.200 euros, les actuacions s'han focalitzat en l'habilitació d'escales i baranes de protecció als daus de formigó, que també es coneixen com talons, els quals protegeixen el contacte entre la presa i el ter-reny sobre on es fonamenta.

D'una banda, les tasques han millorat la seguretat de les persones treballadores de la presa i, d'altra banda, han permès optimitzar els controls per analitzar el comportament de la presa. També s'han instal·lat a l'interior de galeries prop de 300 reixes per damunt de les cunetes que recullen les filtracions per fer més segur el trànsit i les inspeccions a peu.

Aquestes escales situades al marge dret de la presa, segons fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua, fan possible portar a terme les inspeccions amb l'objectiu de detectar i analitzar en detall «si sorgeixen filtracions circulants que puguin suposar un risc per als fonaments de la presa».

L'actuació desenvolupada, que s'ha concentrat en un total de trenta-cinc talons, millorarà també la seguretat dels treballadors i de les treballadores en el moment de prendre lectures dels aparells d'auscultació situats als talons. Aquest tipus d'aparells forma part del sistema que permet analitzar el comportament estructural de la presa. L'ACA insisteix que si ara és més fàcil l'accés, també seran més senzills els treballs per analitzar l'estat de les estructures de la presa de la Llosa del Cavall. Alhora, amb aquesta actuació es faciliten les tasques de neteja d'aquests talons, en relació amb l'operació i altra vegada amb la seguretat, ja que cal netejar-los de vegetació de forma recurrent per retirar-ne possibles obstacles que entorpeixin la gestió ordinària de la presa mentre es duen a terme les inspeccions ja esmentades.

Les actuacions a la presa de la Llosa del Cavall s'han complementat amb la fabricació i instal·lació de prop de tres-centes reixes d'acer inoxidable a galeries interiors perquè es pugui transitar per damunt de les cunetes de recollida de filtracions. Això, segons l'ACA, també contribuirà a una millor seguretat dels treballadors i treballadores, sense perdre de vista la circulació de l'aigua, «una mesura indispensable per al control de la presa», conclou l'Agència Catalana de l'Aigua.



Vintè aniversari

L'any passat es va complir el vintè aniversari de la presa de la Llosa del Cavall, situada entre els termes dels municipis de Navès, Guixers i Sant Llorenç de Morunys. Concretament, la presa és situada a Navès, i va ser acabada de construir l'any 1997. Té més de 120 metres d'altura i una longitud de coronació de 326 metres.

La infraestructura necessària per a una central hidroelèctrica continua a l'interior de la presa, sense utilitzar-se, dues dècades després.