El Consell recomana aprofitar l'inici del curs per fer una vida activa

El Consell Comarcal del Solsonès recomana una vida activa com a «essencial per a la salut dels infants» i aprofita l'inici del curs escolar per aconsellar a alumnes i famílies que adquireixin hàbits saludables relacionats amb l'escola. Segons l'ens comarcal, es recomanen seixanta minuts diaris d'activitat física.

L'inici del curs és un bon moment per incorporar petits canvis saludables en la vida quotidiana, continua el Consell, i conclou que es poden fer acumulant períodes curts d'activitat física al llarg del dia, com ara fent el camí a l'escola a peu o realitzant jocs actius: ball, jocs als parcs o al pati de l'escola, ja sigui en horari lectiu o amb els patis escolars oberts.