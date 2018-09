L'Agrària impulsa el turisme de fauna i natura al Solsonès

L´Escola Agrària del Solsonès aposta pel turisme de flora i fauna a la comarca amb el curs ´Prepara el teu allotjament rural per a treballar amb el turisme de fauna i natura´. Segons l´escola situada al terme d´Olius, l´any passat el turisme va créixer un 4% a Catalunya i la demanda d´experiències en el medi natural i d´interacció amb la fauna salvatge cada vegada és més habitual entre la gent d'arreu que visita el territori, tot i que encara és relativament desconeguda entre els agents turístics.

Alba Reguant, coordinadora dels estudis que començaran el proper dimecres 26 de setembre, ha explicat a Regió7 que l´objectiu és «afegir un al·licient més als allotjaments rurals, una oportunitat de conèixer el turisme de fauna que ens envolta». Segons Reguant, encara hi ha temps per les últimes inscripcions.

El professor Carles Santana, biòleg especialitzat en Turisme de Fauna i Natura, ha afegit que a l´hora de «fer turisme de fauna, s´han de tenir dues coses en compte. Per una banda, s´ha de comptar amb el recurs faunístic i natural, que aquí al Solsonès hi és present, i per altra banda, cal un producte acabat per ser comercialitzat. No es tracta només de tenir un aligot a casa».

Reclams territorials

Catalunya té una posició geogràfica que permet una elevada biodiversitat, un fet vist com a «impediment per desenvolupar segons quines activitats humanes», expliquen fonts de l´Escola Agrària del Solsonès, que afegeixen que el turisme de fauna i natura pot ser un gran atractiu per al desenvolupament dels negocis d´allotjament al medi rural i «podria contribuir a ampliar el ventall de públic potencial». El professor del centre Carles Santana afegeix que hi ha vàries cases de turisme rural del Solsonès que s´hi han interessat.

Tot i així, «el curs no surt d´una casa de turisme rural en concret, sinó del neguit de la comarca per desenvolupar-se», conclou el biòleg. És per això que els estudis són oberts a totes les cases del Solsonès, i també a les de més enllà de la comarca. L´elaboració de productes de turisme de fauna, així com la legislació vigent i les diverses vies de comercialització, són alguns dels temes que tractaran els estudiants participants.

El web i les xarxes socials són importants, però també ho són les fires i les sinèrgies entre empreses, organismes territorials i associacions, segons continuen fonts de l´Escola Agrària del Solsonès. La coordinadora dels estudis, Alba Reguant, ha afegit que Carles Santana porta anys organitzant experiències turístiques «i fent venir a gent d´arreu del món».

Amb el nom de PhotoLogistics, Santana pa experiències de turisme de fauna i natura. Sobretot, relacionades amb els ocells. Al blog de l´empresa parla de Claret i de Solsona com dos punts amb especial interès. Claret, per ser el lloc on es concentren més abeuradors, com ara la tórtora europea, el picot verd, la tallareta cuallarga o el pardal roquer. I Solsona, perquè a 1.100 metres d´altitud, han creat un abeurador de trencapinyes i llucaretes, on també es poden veure una colla de d´espècies forestals com la mallerenga emplomallada, la mallerenga blava, el pardal de bardissa o la griva.