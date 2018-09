Per dotzè any consecutiu, Solsona s´adhereix a la Setmana Europea de la Mobilitat, que a Catalunya se celebra des de diumenge passat i fins dissabte que ve. A la capital del Solsonès enguany s´organitzen una caminada i una pedalada fins al Molí de Foix (Olius) aquest diumenge, dia 23, amb tornada gratuïta en bus. Aquestes activitats, organitzades per les àrees de Medi Ambient de l´Ajuntament i del Consell Comarcal, tenen per objectiu promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables i potenciar el retrobament de la ciutadania amb el patrimoni cultural en un entorn relaxat.

La sortida, tant per als caminants com per als ciclistes, serà a les vuit del matí de la plaça del Camp. La caminada tindrà un recorregut accessible de 9,3 quilòmetres i la pedalada, d´entre 20 i 25 quilòmetres. Hi col·laboren el Centre Excursionista del Solsonès i els Amics de la Bici de Solsona. Tothom podrà tornar amb un servei gratuït de bus a partir de les dotze del migdia.

En ambdós casos es visitarà els molins de Ratavilla i de Foix, on s´oferirà un esmorzar a tots els participants. De la mà de la guia Ester Vila, tots podran aproximar-se a aquest patrimoni vinculat al riu Cardener, situat en un exuberant paratge natural. El Molí de Foix, per exemple, que havia pertangut a la família del poeta J.V. Foix, és una de les principals captacions d´aigua de Solsona i té una turbina generadora d´electricitat que aprofita les instal·lacions del salt d´aigua del molí fariner.

Aquest any s´adhereixen a la Setmana Europea de la Mobilitat 286 municipis de tot Catalunya sota el lema 'Combina i mou-te!'. Els seus objectius són estimular un comportament ciutadà compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport, impulsar l´ús dels mitjans de transport sostenibles i reflexionar sobre com afecta la nostra salut l´ús excessiu del transport motoritzat són els objectius de la campanya.