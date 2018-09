El Grup de Gèneres aposta per les dones a la cultura amb un nou cicle

El cicle «Cultura amb nom de dona» comença aquest dissabte, 22 de setembre, a Solsona. La inauguració, al Casal Popular La Fura, inclourà el documental L'alt(r)aveu i una jam session per dones músiques, oberta al públic en general. Les activitats seran a dos quarts de nou del vespre i a les onze de la nit.

Aquesta programació d'activitats culturals organitzada pel Grup de Gèneres de La Fura, amb el suport de l'Ajuntament de Solsona i més entitats de la comarca, s'emmarca dins de la campanya «Fem-nos lliures. Contra les agressions sexistes i de gènere». Els actes s'allargaran fins al mes de desembre, i tocaran diverses disciplines com ara la música, els monòlegs, l'escriptura, la il·lustració i una taula rodona intercultural, segons informen a Regió7 membres de l'entitat organitzadora. La taula rodona tindrà la col·laboració de l'Associació de Dones Marroquines de Solsona.

La campanya es proposa assolir una oferta cultural paritària i oberta a noves mirades a Solsona, segons les seves organitzadores, que també diuen que la cultura «és un reflex de la societat i ara mateix és un reflex masclista, ja que el panorama cultural actual està dominat per figures masculines». El Grup de Gèneres de La Fura afirma que entén la cultura com una eina de transformació social, i per això creu necessari que la programació cultural inclogui figures femenines i aposti per continguts basats en la diversitat, el respecte i la igualtat.

Àmbits variats

Després d'aquest dissabte, amb una mostra del paper de la dona tant a dalt com a baix de l'escenari i amb una jam session o micro obert on l'organització pretén donar a les dones «exclusivitat a sobre d'un escenari», el dissabte 6 d'octubre hi haurà un monòleg feminista amb Ana Polo, a les vuit del vespre al Teatre Comarcal de Solsona, i el dissabte 20 d'octubre a les onze del matí hi haurà un taller d'il·lustració a càrrec de Marta Bellvehí.

Els següents actes seran el dissabte 3 de novembre, amb la presentació del llibre de Rosa M. Arratzola Buit de març, acompa-nyada d'un tast de vi, i el dissabte 1 de desembre, amb una taula oberta de cultures i un tastet intercultural a la Sala de Cultura de l'Ajuntament de Solsona. El divendres 7 de desembre, Clara Peya oferirà un concert al Teatre Comarcal, acompanyat d'una xerrada amb taula rodona.

La presidenta del Consell Comarcal i regidora de Cultura de l'Ajuntament de Solsona, Sara Alarcón, valora «molt positivament» que es facin aquestes activitats de promoció de la igualtat en l'àmbit cultural. Les membres del Grup de Gèneres entenen el feminisme com una eina per aconseguir «un món on les diferències per qüestió de gènere no suposin discriminació ni subordinació i en el qual les persones visquem amb autonomia i llibertat». És per això que van començar amb la campanya «Fem-nos lliures», que es basa en diversos eixos com ara la formació i les activitats culturals.