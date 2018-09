La Biblioteca Carles Morató acull un taller d'escriptura terapèutica

Arxiu Particular

M. Dolors Guàrdia Arxiu Particular

Aquesta tardor la Biblioteca Carles Morató de Solsona acull per primera vegada un taller d´escriptura terapèutica obert a tothom. L´impartirà la docent i escriptora M. Dolors Guàrdia els dimecres d´octubre de sis de la tarda a dos quarts de vuit del vespre. És una activitat pensada per a aquelles persones que els agradi escriure sense expertesa i té l´objectiu d´utilitzar l´escriptura per millorar el propi benestar.

Les inscripcions a aquest taller, que consta de cinc sessions, es cursen presencialment a la Biblioteca Carles Morató i tenen un preu total de 10 euros. S´hi treballaran diferents aspectes de la personalitat, al mateix temps que s´hi aprendran tècniques bàsiques de l´escriptura. Segons la seva dinamitzadora, els participants tractaran sentiments i emocions i aprendran a expressar-los mitjançant la redacció de les idees que els vagin aflorant.

Nascuda a Balaguer i solsonina d´adopció, M. Dolors Guàrdia és llicenciada en Filologia Hispànica per la UB i ha treballat com a professora de secundària. Ha publicat diversos llibres en català i castellà, entre els quals hi ha novel·les, relats curts i reculls biogràfics, entre d´altres; col·labora amb diversos mitjans de comunicació i publica en el seu blog personal Paraules des de Solsona. Coordina el Club de lectura de dones de la Biblioteca Carles Morató i forma part del col·lectiu Lola Palau, que acaba de treure el seu primer llibre, Que Déu ens agafi confessats! (Edicions de l´Albí).