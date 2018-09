David Rodríguez plega de diputat i torna a optar a l'alcaldia de Solsona

L'alcalde de Solsona David Rodríguez ha anunciat que renuncia a l'escó al Parlament i tornarà a presentar-se com a cap de llista per Esquerra a les properes eleccions municipals a Solsona, després de no haver trobat substitut. Rodríguez va reunir ahir al matí els mitjans en un esmorzar de premsa per explicar les decisions preses en els darrers mesos.

Segons l'actual batlle de Solsona, «ha estat una decisió difícil», ja que s'havia de desdir d'una posició ja anunciada, «però l'alternativa era massa incerta i no deixar-ho lligat no em feia sentir còmode». Rodríguez se sent amb forces per tornar a aspirar a l'alcaldia i dedicar-s'hi plenament «i gaudir fent d'alcalde».

«No hem aconseguit ningú que estigui disposat a encapçalar el projecte», va explicar Rodríguez, que afegeix que les setmanes prèvies a la visita del 29 d'agost passat a Oriol Junqueras a la presó de Lledoners també van ser un punt d'inflexió a l'hora de rectificar, ja que el màxim dirigent del partit li havia demanat reiteradament que tornés a liderar la llista.



Al Parlament

El republicà renunciarà a l'escó de diputat al Parlament de Catalunya per dedicar-se exclusivament a l'alcaldia. Hi és present des de l'any 2015 i el substituirà la política i periodista lleidatana d'ERC Marta Vilalta. Avui, dijous, Rodríguez serà present a l'última reunió amb el seu grup parlamentari, en un dia en què entrarà a registre la seva sol·licitud de cessió de l'acta de diputat. «L'experiència al Parlament m'ha servit per aprendre molt sobre les dreceres que cal fer per arribar a segons quins objectius», va dir Rodríguez.

Al Parlament va entrar-hi com a número nou per la circumscripció de Lleida en la coalició de Junts pel Sí. Llavors, en les eleccions del 2017, va quedar a les portes de ser diputat per Esquerra després del resultat del 21-D, però la renúncia de Meritxell Serret, a Bèlgica, li va donar l'escó. A partir d'ara, el Solsonès no tindrà tanta participació a l'òrgan legislatiu de la Generalitat. «No sé si més endavant hi tornaré, si en tinc l'oportunitat... Començava a gaudir de la tasca, però també necessita dedicació a temps complet. Ara mateix, renunciar a l'acta és la decisió amb què em sento més còmode», va afegir Rodríguez.



La primavera del 2017

A principi del mes d'abril del 2017 l'alcalde de Solsona va anunciar que no es tornaria a presentar a les eleccions del 2019 i que també plegaria com a diputat al Parlament perquè necessitava reposar de l'activitat política. La convicció de la necessitat de renovar lideratges dins d'ERC del Solsonès i la voluntat d'acabar el seu mandat als cinquanta-dos anys i reprendre la seva darrera etapa de vida laboral van ser els principals motius.

Tot i així, després dels fets ocorreguts a partir dels mesos de setembre i octubre del 2017, i el moment polític nacional, Rodríguez va canviar d'opinió respecte al fet de deixar l'escó al Parlament. Així, es va presentar a les eleccions parlamentàries i va acabar accedint a l'acta de diputat. Actualment, però, no es veu «amb cor de mantenir dues feines de tanta intensitat i sacrifici personal», explica el batlle.



Nou anys d'alcalde

Al gener del 2019 farà nou anys que David Rodríguez exerceix d'alcalde de Solsona. Rodríguez va començar al càrrec arran de la desaparició del seu predecessor i amic, Xavier Jounou i Bajo. En el primer ple com a batlle de la ciutat es va declarar «hereu d'una persona molt especial» i d'un estil de fer política «basat en l'honradesa, la humilitat, l'equitat i la proximitat». Rodríguez va revalidar el càrrec a les eleccions municipals del 2011 i del 2015 per majoria absoluta.

Com a regidor va entrar al consistori l'any 2007, gràcies al pacte entre ERC, El Comú i PSC. Abans havia estat secretari d'organització d'Esquerra al Solsonès i membre de la candidatura de la formació al Parlament l'any 2006.