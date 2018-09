Les obres a l'escola El Vinyet i el disseny del Camp del Serra, projectes per a un nou mandat

«Hem de començar les obres a l'escola d'El Vinyet, anar definint com serà el Camp del Serra, tirar endavant el nou tanatori, l'illa cultural de Cal Manel i Cal Metge Solé i la concertació de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, per posar alguns exemples», explicava durant l'esmorzar de premsa l'alcalde David Rodríguez. Treballar en el desenvolupament d'aquests temes i veure «com van avançant» el porta a sentir «motivació» per continuar fent d'alcalde de Solsona, segons el batlle, i dedicar-s'hi «en exclusivitat».

Nascut a Oliana i vinculat a Solsona des del 1981, quan s'hi va desplaçar per estudiar, David Rodríguez és tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics i ha treballat com a matricer. Pel que fa a la seva vinculació amb el teixit associatiu, és soci de les entitats Òmnium Cultural, el Centre d'Estudis Lacetans, el Sol del Solsonès, Amisol i el Centre Excursionista del Solsonès.