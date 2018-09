Solsona recull fotos de l'1-O a tota la comarca per a una exposició

Tothom qui publiqui a Instagram fotos de l´històric 1-O als diferents municipis del Solsonès amb l´etiqueta #1octubresolsones contribuirà a fornir l´exposició fotogràfica que s´instal·larà al vestíbul de la Sala Polivalent de Solsona el darrer cap de setmana d´aquest mes per commemorar el primer aniversari de l´efemèride. És una de les decisions acordades conjuntament pels organitzadors del programa d´activitats, l´Ajuntament, l´ANC, Òmnium del Solsonès i CDR Solsonès.

L´objectiu de l´organització amb aquest recull fotogràfic és recordar com es va viure la jornada del referèndum d´independència als municipis de la comarca i què va significar per a la ciutadania. Per això es demanen imatges del col·legi electoral de Solsona, instal·lat a la Sala Polivalent, però també de la resta de municipis de la comarca. D´aquí, l´etiqueta #1octubresolsones. Algunes fotos s´imprimiran en format gran per exposar als vidres de l´equipament a partir del dissabte 29, però la majoria es projectaran en una pantalla. A més, tothom és convidat a dur-ne d´impreses el mateix dissabte per mostrar-les en plafons que es deixaran lliures.



Reflexió i celebració



Les entitats estan dissenyant un programa per a tot el cap de setmana, en què també hi hagi cabuda per al debat i la reflexió sobre les conseqüències de l´u d´octubre de l´any passat i els horitzons de futur per al país i convocatòries més festives. Un dels actes principals serà la inauguració de la placa de la nova plaça de l´U d´Octubre, dissabte a les set de la tarda a l´exterior de la Sala Polivalent, que donarà compliment a l´acord de Ple del març passat –i que ratificava el resultat de l´enquesta realitzada per la regidoria de Participació Ciutadana. Els propers dies s´anunciarà el programa complet d´activitats.

A la consulta de l´1 d´octubre de l´any passat el Solsonès va registrar un 69,7 per cent de participació, amb un 95 per cent de les butlletes a favor del "sí" a la independència i el 2,5 per cent, a favor del "no". A la capital comarcal, va participar el 48,47 per cent del cens amb un resultat del 96,37 per cent favorable al "sí", enfront d´un 2,37 per cent en contra.