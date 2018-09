Una caminada i una pedalada per la Setmana Europea de la Mobilitat

Per dotzè any consecutiu, Solsona s'adhereix a la Setmana Europea de la Mobilitat, que a Catalunya se celebra des de diumenge passat fins dissabte que ve. A la capital del Solsonès enguany s'organitzen una caminada i una pedalada fins al Molí de Foix (Olius) aquest diumenge, dia 23, amb tornada gratuïta en bus. Aquestes activitats, organitzades per les àrees de Medi Ambient de l'Ajuntament i del Consell Comarcal, tenen per objectiu promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables i potenciar el retrobament de ciutadania i cultura.