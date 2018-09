Centre Sanitari del Solsonès i Generalitat revisen el model de gestió de l'ens comarcal

El Centre Sanitari del Solsonès i la Generalitat de Catalunya estan treballant per revisar el model de finançament i gestió de l'ens comarcal. Segons la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, el sistema «és obsolet» i no s'adequa a les necessitats actuals. Alarcón va informar, en la darrera reunió de la Junta del Centre Sanitari, celebrada dimarts passat, que s'estan mantenint converses amb la Gerència de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, de la Generalitat. Les mesures pretenen assolir un equilibri als comptes del centre i plantejar, a la vegada, un nou model integral de gestió.

La presidenta del Consell s'ha mostrat optimista després de les primeres converses mantingudes amb el Departament de Salut i ha afegit que els agradaria «poder formular una proposta al més aviat possible, perquè un tema així no es pot eternitzar. Entre final d'any i principi del 2019 segurament podrem anar definint les línies».

Com a exemple del fet que el sistema de finançament és obsolet, Alarcón ha explicat que cada vegada que un professional de l'Institut Català de la Salut que treballa al Centre Sanitari es jubila o hi ha una baixa, no se substitueix i tampoc es reben els diners que costaria. «Així, tenim un doble problema, deixem de tenir el professional i deixem de rebre els diners. Si passa amb una persona, encara ho pots salvar, però amb quatre o cinc ja costa més de sostenir», afegeix la presidenta del Consell Comarcal.

Alarcón també ha destacat la importància del centre en una comarca disseminada com el Solsonès, i considera que proposar una revisió del finançament i de gestió podrà mantenir els serveis a la població de la comarca. Tot i així, té en compte que el nou model de gestió serà especial, perquè el Centre Sanitari té les seves particularitats, «no és només un CAP, li haurem de fer un vestit a mida».

A principi d'estiu, Sara Alarcón, juntament amb l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, van reunir-se amb la consellera de salut, Alba Vergés, per presentar-li dues qüestions cabdals. Per una banda, la gestió i finançament del Centre Sanitari del Solsonès; per l'altra, la manca de professionals en l'àmbit de la salut, concretament, la manca de metges de família. Va ser arran d'aquesta trobada quan es van iniciar les converses amb la gerent de CatSalut de la Catalunya Central, Núria Puig.