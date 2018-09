Solsona recull fotos de l'1-O a tota la comarca per a una exposició

Tothom qui publiqui a Instagram fotos de l'històric 1-O als diferents municipis del Solsonès amb l'etiqueta #1octubresolsones contribuirà a fornir l'exposició fotogràfica que s'instal·larà al vestíbul de la Sala Polivalent de Solsona el darrer cap de setmana de setembre per commemorar el primer aniversari de l'efemèride. És una de les decisions acordades conjuntament pels organitzadors del programa d'activitats, l'Ajuntament, l'ANC, Òmnium del Solsonès i CDR Solsonès.

L'objectiu de l'organització amb aquest recull fotogràfic és recordar com es va viure la jornada del referèndum d'independència als municipis de la comarca i què va significar per a la ciutadania. Per això es demanen imatges del col·legi electoral de Solsona, instal·lat a la Sala Polivalent, però també de la resta de municipis de la comarca. Per això, l'etiqueta #1octubresolsones. Algunes fotos s'imprimiran en format gran per exposar als vidres de l'equipament a partir del dissabte 29, però la majoria es projectaran en una pantalla. A més, tothom és convidat a dur-ne d'impreses dissabte mateix per mostrar-les en plafons que es deixaran lliures.

Les entitats estan dissenyant un programa per a tot el cap de setmana, amb debat i la reflexió sobre les conseqüències de l'1 d'octubre de l'any passat i els horitzons de futur per al país. Un dels actes principals serà la inauguració de la placa de la nova plaça de l'U d'Octubre.