L'oposició a Solsona insta Rodríguez a explicar per què opta a la reelecció

Els partits a l'oposició de l'Ajuntament de Solsona s'han pronunciat després que l'alcalde, David Rodríguez, hagi dit que es presenta a la reelecció com a cap de llista d'Esquerra per a les properes eleccions. Marc Barbens, portaveu del PDeCat, afirma que cadascú «és lliure de prendre les seves decisions, però al partit veiem que hi ha hagut una incoherència, que s'hauria d'haver explicat millor i amb més transparència».

Segons Barbens, que Rodríguez digués a l'abril del 2017 que no volia allargar el seu mandat i que ara hagi rectificat és «una contradicció, perquè o creus en els límits dels mandats o no hi creus». Per al portaveu del PDeCat i cap de llista per Solsona en les darreres eleccions, «tampoc s'ha explicat el fet d'haver deixat de ser diputat, i els motius que l'han portat a prendre les decisions no ens han quedat gaire clars».

Rodríguez ha explicat aquesta setmana en una roda de premsa que Esquerra no ha aconseguit «ningú que estigui disposat a encapçalar el projecte per Solsona», i ha afegit que les setmanes prèvies a la visita del 29 d'agost passat a Oriol Junqueras a la presó de Lledoners també van ser un punt d'inflexió a l'hora de rectificar, ja que el màxim dirigent del partit li havia demanat reiteradament que tornés a liderar la llista.

Òscar Garcia, portaveu d'Assemblea per Solsona-CUP, explica que, com a «estratègia de partit, si no hi ha substitut, entenem que vulgui continuar». El que remarca la CUP és que «no es poden tenir dos càrrecs a l'hora tan importants com són el d'alcalde i diputat al Parlament, ja que no es pot estar al 100% en les dues tasques, i això vol dir que aquests darrers temps no ho estava». Barbens afegeix que la situació a escala nacional ha estat «molt intensa i això s'ha notat a l'Ajuntament, on ha estat difícil contactar amb l'alcalde».

Properes llistes

Pel que fa a les llistes dels dos partits a l'oposició, de cara a les eleccions del proper 2019, el PDeCat explica que durant els propers dies se celebraran les primàries del partit, «i s'hi podrà presentar tothom, sense que hi hagi cap nom prefigurat», segons Barbens, que lamenta que Esquerra «hagi utilitzat els mitjans públics municipals per anunciar una decisió que és del partit».

ApS-CUP va celebrar la seva assemblea a principi de setembre amb «una valoració positiva del que hem fet i la idea de tornar-nos a presentar», explica el seu portaveu, Òscar Garcia, tot i que ha afegit que «el més calent és a l'aigüera i a partir d'ara, de cara a l'octubre, començarem a concretar».