L'Ajuntament solsoní lliura més de 3.000 euros en dos concursos

Divendres la sala de plens municipal de Solsona es va omplir en l´acte de lliurament de premis dels concursos de l´estiu convocats per l´Ajuntament: el de flors als balcons, en el qual es van repartir 990 euros; el 3r Concurs de fotografia de la Festa Major, el 37è de pintura ràpida i el del disseny del programa de la festa, per als quals es van lliurar un total de 2.615 euros. L´acte va ser presidit per l´alcalde, David Rodríguez, amb la presència de la regidora de Cultura, Sara Alarcón.

Membres del Centre Excursionista del Solsonès han fet de jurat enguany per valorar l´ornamentació floral dels balcons de 22 persones. Pilar Casals s´ha endut el premi especial façana, i Ramona Serra, el primer premi dels balcons. S´han reconegut també els balcons de Salvador Borés, Lourdes Bajona, Francesca Carceller, Teresa Mujal, Pilar Vila, M. Àngels Vilaseca, Montserrat Colilles, M. Claustre Pinell, Montserrat Puig, Roser Cardona, Pilar Guals i M. Pilar Roure.

La jove moianesa Aida Mauri s´ha endut el primer premi del Concurs de pintura ràpida, seguida d´Antonio Mariscal, amb el segon, i Josep Manel Aznar, amb el tercer. El pintor Sebastià Mauri ha guanyat per segon any el premi aquarel·la, mentre que Aleix Albareda s´ha endut, també un any més, l´especial local. Un total de 15 artistes van prendre part en aquesta convocatòria de Festa Major.

Pel que fa al Concurs de fotografia, els guanyadors han estat exactament els mateixos de l´any passat: Antonio Chaparro ha revalidat el seu primer lloc amb "El Drac treu foc" i Víctor Pisa el segon, amb "Contrapicat cordial". En la categoria infantil, Georgina Marsal ha firmat la millor foto amb "Escates i espurnes".